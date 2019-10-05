Samanyolu Haber /Ekonomi / Şimdi de sarımsak ithal edilecek! /05 Ekim 2019 19:26

Şimdi de sarımsak ithal edilecek!

Hükümet zam rekoru kıran sarımsağın fiyatını düşürmek için ithalat yapacak. Kurutulmuş sarımsak için ton başına birim gümrük kıymeti 3 bin dolardan 2 bin dolara düşürüldü.

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Sarımsak ithalatında uygulanan Gümrük Vergisi 3 bin dolardan 2 bin dolara indirildi. İç piyasada sarımsağın kilogram fiyatı 50 TL'ye kadar çıkmış ve eylül ayı zam şampiyonu olmuştu.

Ticaret Bakanlığı’nın, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, kurutulmuş sarımsak için ton başına birim gümrük kıymeti 3 bin dolardan 2 bin dolara, diğer sarımsaklar için de ton başına birim gümrük kıymeti 4 bin dolardan 3 bin dolara düşürüldü.

Kastamonu Taşköprü'de dolu yağınca yüzde 45 rekolte düşüşü yaşanmıştı. Bu durum fiyatlara da yansımış ve sarımsak fiyatı pazarda 50 TL’yi görmüştü.

FİYATI BİR YILDA YÜZDE 180 ARTTI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 artmış ve eylül ayının zam şampiyonu yüzde 42,58’lik artışı ile sarımsak olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) rakamlarına göre geçen yılın eylül ayında sarımsağın kilogram fiyatı 11,81 TL olarak belirlenirken bu rakam 2019 yılının eylül ayında 32,69 TL’ye çıktı. 

Buna göre sarımsağın fiyatı 1 yıl içerisinde yüzde 180 oranında artış gösterdi. 
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