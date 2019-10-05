AKP anlaşmaya uymadı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 27'nci dönem 2'nci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda açılış konuşmasını yaparken kürsüye ilginç bir not getirildi.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki 9'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşmaya başlamasıyla konuşmasını yarıda kesti.





ÇAKIŞMA YAŞANMAMASI İÇİN PARTİ KURMAYLARI MUTABATA VARMIŞTI





Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yarıda bırakmasının akabinde AKP ve CHP yöneticilerinin anlaştığı, çakışma yaşanmaması için Kılıçdaroğlu'nun saat 10:00'da Erdoğan'ın ise 10:45'te kürsüye çıkmasının kararlaştırıldığı ortaya çıktı.





Anlaşmanın bozulduğu ve Erdoğan'ın konuşmaya başladığı ise Kılıçdaroğlu'na, basın danışmanı Onur Konuralp tarafından bir notla iletildi.





Saat 14:00'te tekrar ekranlara çıkan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Konuşmamızı saat 14:00'e aldık. Malum zat da dinlesin diye."





Kılıçdaroğlu, Bizim konuştuğumuz şeyler herkesin dinlemesi gereken şeyler, doğru şeyler. Sade vatandaştan en üst makama kadar hepsinin dinlemesi gereken şeyler." dedi.





AKP ANLAŞMAYA UYMADI!





Basın Danışmanı Onur Konuralp'in Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiği notta, "AK Parti anlaşmaya uymadı. Siz başlayınca Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Gündeme dair değerlendirmeyi saat 14.00'te yapacağım diyerek bitirin." ifadelerinin yer aldığı görüldü.





CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da konu hakkında basın açıklaması yaptı.





Altay, daha önce AKP Grup Başkanvekili ile konuşma saatlerinin çakışmaması konusunda anlaştıklarını belirterek, şunları söyledi: "AKP yöneticileriyle bu kamp öncesi tam üç defa görüştük. Tarihler çakıştığı için sayın genel başkanların basına açık konuşmalarının örtüşmemesi noktasında bizim her türlü özveriye de hazır olduğumuzdan bahisle onların saatini alıp, kendi saatimizi de onların saatine göre uyarlayalım anlayışı ile AKP Grup Başkanvekili ile temas ettik. Bana kendileri Sayın Erdoğan'ın 10:45-12:00 arasında kürsüde olacağını teyit alarak söyledi."





ALTAY: GENEL BAŞKANIMIZI KÜRSÜYE ÇIKTIKTAN ÜÇ DAKİKA SONRA...





Altay, "Bugün biz de ona göre sayın genel başkanımızın basına açık konuşmasını saat 10:00'a aldık. Ama üzülerek ibretle gördük ki, sayın genel başkanımız kürsüye çıktıktan sanırım üç dakika sonra Sayın Erdoğan kürsüye çıktı. Durum bundan ibarettir. Bence siyaset hep söylediğim gibi nezaket ve vicdan işidir." dedi.





CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA İLETİLEN NOT:



