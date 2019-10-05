Çarpıcı Bahçeli iddiası

SAMANYOLUHABER- 23 Eylül’de solunum yolu enfeksiyonu teşhisi ile Ankara’da özel Başkent Hastanesi’ne kaldırılan ve aynı gün taburcu edilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili iddialar havada uçuşuyor.







MHP’den aldığı haberlerle tanınan gazeteci Talat Atilla Bahçeli’nin sağlık durumunun ciddi olduğunu ve siyasete geri dönemeyeceğini iddia etmişti.





Bugün de gazeteci Sabahattin Önkibar çarpıcı bir iddiada bulundu.





GAZETECİ ÖNKİBAR: DEVLET BAHÇELİ’NİN HASTALIĞI SOĞUK ALGINLIĞI DEĞİL





Odatv’de bugün yayımlanan köşe yazısında “Hayır hastalığı soğuk algınlığı değil.” diyen Önkibar, “Zira öyle olsa Bahçeli hastane hastane gezip farklı doktorların fikrine müracaat etmez, dahası çok önemsediği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışında mutlaka Meclis’de olurdu.” dedi.





Önkibar, Bahçeli’yi muayene eden doktorlardan birinden sızan bilgiye göre Bahçeli’ye kalp yetmezliği ve bazı organ yetmezliği teşhisi konuldu.





MHP'DE ŞİMDİDEN VELİAHT TARTIŞMASI BAŞLADI





Bahçeli’nin hastalık sebebiyle çekilip çekilmeme noktasında ikilem içinde kaldığını belirten Önkibar, MHP’de veliaht tartışması başlattı.





Bahçeli için “Ancak mecalsizliği bu hırsına gem vuruyormuş!” ifadelerini kullanan Önkibar, “Takatsizliğine ilaveten kendinden sonraki MHP’yi dizayn etme üzerinde kafa yorduğu bir başka iddia.” bilgisini paylaştı.





Önikibar’a göre Bahçeli’nin gizemli istişare arkadaşları Bahçeli’ye şu teklfite bulundu: “Hasta halinde olağanüstü kurultaya gidersen, salonda duygusallık hâkim olur ve istediğin ismi seçtirebilirsin. Eğer bunu yapmaz isen MHP senden sonra farklı bir yörüngeye oturur.”





Gazeteci Sabahattin Önkibar bugünkü makalesinde MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in Devlet Bahçeli'nin veliahtı olduğunu iddia etti.





KİM BU İZZET ULVİ YÖNTER?





“Devlet Bahçeli işte bu bakışın gereği olsa gerek veliahdını sahneye sürüp sürme noktasında kararsızmış.” diyen Önkibar, veliahdın kim olduğunu da açıkladı. Buna göre veliaht isim Bahçeli’nin şahsi parasıyla burs verip üniversitede okuttuğu 1976 doğumlu İzzet Ulvi Yönter.





Önkibar, Bahçeli’nin son iki seçimde sürpriz şekilde İstanbul listelerinin başlarına koyarak milletvekili olmasını sağladığına işaret etti.





Önkibar, “Bir ara ülkücü sosyal medyada çeşitli konularda hedefe oturtulan İzzet Ulvi Yönter’in Bahçelinin veliahdı olduğu MHP içinde birkaç yıldır herkesin dilinde. Bahçeli çekilir mi, Yönter ismi veliaht olarak tutar mı bilmeyiz lakin ülkücü kamuoyunda konuşulanlar bunlar.” ifadelerini kullandı.





ÖZEL: BİR TAKIM İÇ HESAPLARIN OLDUĞU HERKESİN MALUMU





Dün hasta döşeğinde iken Bahçeli adına yapılan yazılı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yüce Divan’da (Anayasa Mahkemesi) yargılanacağı iddia edilmişti.





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz konusu açıklamayı “MHP’deki iç çekişmede güç kazanmak isteyenlerin hezeyanı” diye nitelemişti.





Özel, "Hiçbir CHP’li Bahçeli’nin sağlığıyla ilgili olumsuz bir durum istemez, fakat MHP içinde Bahçeli’nin sağlığı ve siyasete devam edip etmeyeceği üzerine bir takım iç hesapların olduğu hepimizin malumudur. Bugün yazılan metin belki Türkiye içine 'Sayın Bahçeli görevinin başındadır, sağlığı iyidir hatta gündem değiştirmeye haizdir' mesajını vermekten öte değildir.” dedi.



