Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Oğan'a oy veren seçmen anketi: İkinci turda yüzde 40 Kılıçdaroğlu, yüzde 22 Erdoğan /22 Mayıs 2023 14:12

Sinan Oğan'a oy veren seçmen anketi: İkinci turda yüzde 40 Kılıçdaroğlu, yüzde 22 Erdoğan

SODEV Başkanı Ertan Aksoy, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu öncesi Sinan Oğan'a oy veren seçmenin ikinci tur eğilimine ilişkin anket sonucunu açıkladı. Kılıçdaroğlu yüzde 40'la ilk sırada yer alırken, yüzde 28,6 oy kullanmam diyor.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu bu pazar yapılacak. Seçimin ilk turunda Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 (27 milyon 133 bin 849), Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88 ( 24 milyon 595 bin 178) oy oranına ulaştı. Yüzde 5,17 ( 2 milyon 831 bin 239) oy oranına ulaşan Sinan Oğan'ı destekleyen seçmenin ikinci tur tercihi ise merak konusu oldu.


2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin her iki turunu da en yakın tahmin oranıyla bilen Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Başkanı Ertan Aksoy, ellerindeki anket verilerini değerlendirdi. Sinan Oğan'a destek veren seçmenin kime oy vereceğine ilişkin fikirleri olduğunu söyleyen Aksoy "Bunun için bir data seti hazırladık. Sektörden dostlarımın desteği ile ilk tur öncesi yapılan ölçümlerde Sinan Oğan’a destek vereceğini ifade eden deneklerin datalarını derledik. Toplamda 1906 örnekleme ulaştık. Bu datalar aynı metodoloji ile yapılmış araştırmalardan çekilmiş datalardan oluşmakta" dedi.

   
Sinan Oğan'a oy veren seçmenin büyük çoğunluğunun çalışma çağındaki erkeklerden oluştuğunu belirten Aksoy, "2018 seçimleri itibariyle yaklaşık yarısı MHP ve İyi Parti gibi milliyetçi partilere oy vermiş. İçlerinde AKP ve CHP’ye oy verenlerin oranı birbirine çok yakın" dedi.

   
Anket yaptıkları seçmenlere, “Seçim ikinci tura kalırsa kime oy verirsiniz?” sorusunu yönelttiklerini belirten Aksoy, buna göre şöyle bir sonucun ortaya çıktığını aktardı:

   
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40

   
Tayyip Erdoğan yüzde 22,1

   
Kararsız yüzde 3,4

   
Oy vermem yüzde 28,6

   
Sinan Oğan'ı destekleyen ve ikinci turda oy kullanacağını ifade eden seçmeni ele aldıklarında 3 seçmenden 2’sinin Kılıçdaroğlu’na, 1’inin de Erdoğan’a oy vereceği sonucuna ulaştıklarını anlatan Aksoy, "Bu durum ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki farkı kapatmaz ama büyük oranda düşürür" dedi.
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