Sinema salonları 1 Mart 2021'e kadar kapalı

İçişleri Bakanlığı, 31 Aralık’a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için sürenin 1 Mart 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu. Bakanlık kararın sinema sektörünün talebi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan müzakereler sonucunda alındığını kaydetti.





Valiliklere gönderilen genelgede sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31 Aralık tarihine kadar durdurulması kararlaştırıldığına işaret edildi.





Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi maksadıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edildi.





KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELERE MÜEYYİDE





Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.





Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.