Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Birliği'nden yeni koronavirüs aşısı kararı /29 Aralık 2020 22:34

Avrupa Birliği'nden yeni koronavirüs aşısı kararı

Avrupa Birliği yönetiminin BioNTech ile Pfizer ortaklığında üretilen koronavirüs aşısından 100 milyon doz daha satın alma kararı verdiği belirtildi.

SHABER2.COM

Avrupa Birliği (AB), BioNTech ile Pfizer'in yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 100 milyon doz daha almaya karar verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki paylaşımında, BioNTech-Pfizer aşısının güvenli ve etkili olduğu değerlendirmesine vardıklarını belirterek, alınacak ek 100 milyonla bu aşıdan 300 milyon doza sahip olacaklarını duyurdu.

Von der Leyen, AB'nin yakında diğer aşı üreticilerinden de aşı almaya başlayacağını aktardı.

AB, BioNTech-Pfizer ile 200 milyon doz ve ilave 100 milyon doz opsiyonlu olmak üzere satın alım anlaşması yapmıştı.

BioNTech-Pfizer 200 milyon dozu Eylül 2021'e kadar AB'ye teslim etmeyi taahhüt etmişti. 

AB daha önce de opsiyonlar dahil olmak üzere, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.
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