Avrupa Konseyi İzleme Komitesi, Türkiye denetim sürecine ilişkin ara dönem değerlendirmesini AKPM’de oylamaya sundu. Kabul edilen kararda, yargının bağımsız olmadığı, demokratik kurumların ciddi bir şekilde zayıfladığı ve AİHM kararlarının uygulanmadığının altı çizilirken, AKPM’de Hizmet Hareketi ve Fethullah Gülen Hocaefendi de gündem oldu.





İyi Parti vekili Zeki Hakan Sıdalı, İngiliz milletvekili John Howell ve Letonya milletvekili Boriss Cilevics’i, raporda Hizmet Hareketi'ni terörist bir örgüt yerine "Gülen Hareketi" olarak adlandırdığı için eleştirdi.







AKPM Türkiye raportörleri David Howell ve Boris Cilevics, Hizmet Hareketi hakkında AKPM’nin net bir pozisyonu olmadığı için bu konuda görüş ifade etmemeyi tercih etti.





Hazırladıkları denetim raporunda, “(Türk) Yetkililer, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 24 Nisan 2017 tarihli ve Yargıtay Ceza Daireleri Kurulu tarafından onanan, 251 kişinin öldüğü ve 2 bin 734 kişinin yaralandığı 2016 darbe girişiminin arkasındaki gizli terör örgütünün F... olduğunu tespit eden kararına atıfta bulunmuşlardır. Gülen hareketi sadece Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanınmaktadır ve AKPM bu konuda bir pozisyon almamıştır” dipnotuna yer verildi.





Konuşmasının başında raportörleri Türkiye devleti ile hükûmeti arasında ayrım yapmaya çağıran İyi Partili Sıdalı, 2023 seçimlerinde iktidar değiştikten sonra Türkiye hakkında raporun 34 sayfadan birkaç sayfaya düşeceği sözünü verdi.





Buna karşın, konuşmasının devamında Erdogan rejiminin söylemlerini kullanan Sıdalı, terörizmle mücadele bahsinde samimi olmadıkları gerekçesiyle raportörleri suçladı:





“Raporda teröre karşı hassasiyetimizi anladığınız da belirtiliyor. Biz demokrasi için gerekli tüm adımları atarken, siz de terör gruplarına karşı üzerinize düşeni yapacak mısınız? Anladığınız bu hassasiyete ne tür destekler vereceksiniz?





AB tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK’ya bağlı örgütlerin mensupları üye ülkelerde elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Teröre karşı hassasiyetimizi gerçekten anladığınızdan emin misiniz? Anlıyorsanız üye ülkelere bu konuda adım atmaları için tavsiyelerde bulunacak mısınız?





Bir diğer konu. Sizce neden demokrasiye karşı bir darbe girişimi gerçekleştirdiniz? Darbe girişiminde bulunanları neden hala hareket olarak adlandırıyorsunuz?





Her demokratik çaba değerlidir ancak uygulamaya devam ettiğiniz çifte standartlar çabalarınıza gölge düşürüyor” dedi.





Oturumda söz olan Birleşik Krallık vekili Sir Edward Leigh, “Sayın Gülen’e yönelik saçma sapan sürekli bir saldırı var, o bir terörist değil, hiçbir batılı güvenlik kurumu Sayın Gülen’in bir terör örgütünün başında olduğunu bir an bile kabul etmiyor” ifadelerini kullanarak, Türk vekillere tepki gösterdi.







Sir Leigh, “Meslektaşım Sayın John Howell ve eş raportörü tarafından hazırlanan bu raporun mükemmel bir rapor olduğunu söyleyebilirim. Eleştirileri kesinlikle adli nitelikte ve bana öyle geliyor ki bu, Avrupa Konseyi’nin üzerinde yoğunlaşması gereken bir konu. Burada Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerinden biri var ve buna rağmen demokrasinin, bağımsız yargının ve basın özgürlüğünün gerilemekte olduğuna dair hiçbir şüphe yok. Bence objektif olan herkes bunu kabul edecektir” dedi.