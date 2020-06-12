Sıra kıdem tazminatına mı geldi?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tamamlayıcı emeklilik" diye nitelediği yeni düzenlemenin altından kıdem tazminatı çıktı.





Hükûmet ve sendikalar kıdem tazminatlarında işçi aleyhine pek çok düzenleme içeren "Tamamlayıcı Emeklilik Düzenlemesi" için ilk müzakereyi yaptı.







Çalışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün işçi ve işveren temsilcileriyle yeni düzenleme hakkında toplantı yaptı.







İşçi sendikaları daha önce "Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir." ikazında bulunmuştu.





1) DÜZENLEMEDE NELER VAR?





Tamamlayıcı emeklilik düzenlemesi çalışanların kıdem tazminatı için iş verenin aylık ayırdığı primin bir kısmının bir fonda toplanması düzenlemesine verilen isim.





Düzenlemeye göre işçinin kıdem tazminatını oluşturan aylık brüt maaşın yüzde 8,33'lük kısmının yüzde 3'ten bir miktar fazlası oluşturulacak fona aktarılacak.





Bir başka ifadeyle işçinin 11 günlük kıdemi devlet fonuna aktarılırken, kalan 19 günlük kıdeminin sorumlusu yine işveren olacak. Üzerinde durulan başka bir formüle göre ise çalışanın katkı mecburiyeti olmadığı seçenekli bir formül üzerinde duruluyor.





2) NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?





Yeni kıdem tazminatı düzenlemesinin 2021 yılından önce yürürlüğe girmesi beklenmiyor.





3) MÜKTESEP HAKLAR NE OLACAK?





Sistemin mevcut çalışanların müktesep kıdem tazminatı haklarını etkilemesi beklenmiyor. Düzenlemenin yeni işe girenleri kapsaması üzerinde duruluyor.





4) PARA NE ZAMAN ÇEKİLECEK?





Düzenlemede en fazla tepki çeken unsurlardan biri işten kovulan vatandaşın kıdem tazminatının ilgili kısmını çekmeye 60 yaşından önce hak kazanamayacak olması.





Evlilik ve ilk konut alımı gibi istisnai durumlarda biriken kıdemin sınırlı olarak çalışana verilmesi öngörülüyor.





5) SENDİKALAR NE DİYOR?





Ankara'da hükûmet tarafı sendikalar ile görüştü. Sendikalar düzenlemeye net bir biçimde karşı olduklarını söyledi.