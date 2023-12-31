Şırnak'ta 5 ayda 8 binden fazla yeni seçmen; Yarısı karakolda kayıtlı

Yerel seçimlere tam 3 ay kala Şırnak'ta seçmen sayısı 10 bine yakın arttı ve seçmenlerin yarısı Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı adresine kayıtlı durumda.







Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart 2024 tarihine 3 aylık bir zaman kalırken sandık sonuçlarını etkilemek üzere özellikle Kürtlerin yoğun yaşadığı kentlerde seçmen taşındığı yönündeki kimi bilgiler gündemdeki yerini koruyor.





Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, 20 Aralık’ta düzenlediği basın toplantısında geçmiş dönemlerdeki uygulamaları hatırlatarak gezici seçmen yapılan binlerce polis ve askerlerin kent merkezlerine kaydırıldığını açıkladı.





Hangi kentte hangi adreslere kaç kişinin taşındığına dair ayrıntılı bilgiler veren Tiryaki, AKP iktidarını hileyle halkın iradesini gasp etmeye çalışmakla suçladı.





Tiryaki’nin seçmen taşındığı konusunda işaret ettiği kentlerden biri Şırnak. AKP’nin 31 Mart 2019’da gerçekleşen yerel seçimlerde kent merkezini almak için yaklaşık 14 bin oy taşıması yaptığı öne sürülen kentte, bir kez daha aynı hileye başvurulduğunu gösteren veriler mevcut.





2023 yılı verilerine göre kentteki nüfus sayısı 557 bin 605. Sadece kent merkezinde 102 bin kişi kayıtlı. 14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde kent merkezindeki seçmen sayısı 41 bin 841 olarak kayıtlara geçti. Seçimlerde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) oyların yüzde 48,05’ini, AKP ise yüzde 33,60 oy aldı.





8 BİN 343 YENİ SEÇMEN

Genel seçimlerde kent merkezindeki 12 mahallede toplam 41 bin 841 seçmen bulunurken, bu sayı 5 ay içerisinde 8 bin 343 kişi artarak 50 bin 184’e yükseldi.







SADECE 594’Ü ŞIRNAK NÜFUSUNA KAYITLI

Şırnak kent merkezi ve bağlı mahallelere taşınan bu seçmelerden sadece 594’ü kent nüfusuna kayıtlı iken geri kalanların tümü farklı kentlere kayıtlı.







Bu seçmenlerden bin 787’si genel seçimlerde kentin farklı ilçelerinde oy kullanırken sonrasında kent merkezine taşındı. Diğerleri ise farklı kentlerden Şırnak'a taşındı. Bu seçmenlerin büyük çoğunluğunu asker ve polisler oluşturuyor.





TÜMENE 4 BİN 368 SEÇMEN TAŞINDI

En fazla seçmen taşınması ile göze çarptığı yer, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nın da yer aldığı Yeşilyurt Mahallesi oldu. Mayıs ayındaki genel seçimlerde mahallede seçmen sayısı 3 bin 140 iken, bu sayı yüzde 169 oranında artış kaydederek 8 bin 448 seçmene çıktı. Sadece 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na Mayıs ayından sonra 4 bin 368 yeni seçmen kaydedildi.







POLİS EVİ VE LOJMANLARA 2 BİN 961 SEÇMEN

Seçmen artışı ile karşılaşılan bir diğer yerleşim yeri ise Yenimahalle. 2 bin 120 yeni seçmenin taşındığı mahallede, taşınan bu seçmenlerden 157 tanesi kent merkezi, 146’sı da bağlı ilçelerden gelirken, geriye kalan bin 817’si farklı kentlerden taşındı.







Yoğun seçmen artışının görüldüğü bir diğer mahalle ise Polis Evi’nin bulunduğu Bahçelievler Mahallesi. Bin 62 yeni seçmenin taşındığı mahallede, Polis Evi’nin bulunduğu Vilayet Bulvarı’na 503 seçmen taşındı. Yüzlerce seçmen, İl Emniyet Müdürlüğü’nün yakınlarında bulunan 217, 218, 2019 ve 220’nci sokaklardaki binalara kaydedildi. Bu mahalleye taşınan seçmenlerden 353’ü kentin ilçelerinden geldi. Taşınan bu seçmenlerden sadece 64’ü Şırnak nüfusuna kayıtlı.





KENTTEKİ DOĞAL ARTIŞ TABLOSU, TAŞINAN TABLOYU ÖZETLİYOR

Kentin diğer mahallelerindeki seçmen artış sayısı incelendiğinde doğal artış ile taşınan seçmen arasındaki fark ortaya çıkıyor.







Diğer mahallelerdeki seçmen değişikliği şöyle; Vakıf Kent Mahallesi 399 kişi, Şehri Nuh Mahallesi 349 kişi, Gündoğdu Mahallesi 225 kişi, Dicle Mahallesi 145 kişi, Cumhuriyet Mahallesi 140 kişi, Gazi Paşa Mahallesi 137 kişi, Atatürk Mahallesi 121 kişi, Aydınlık Evler Mahallesi 82 kişi, İsmet Paşa Mahallesi 44 kişi.