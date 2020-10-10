Sisi o antlaşmayı imzaladı

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından 6 Ağustos'ta Kahire'de imzalanan anlaşma Mısır Meclisi tarafından kabul edilmişti.







Kahire ile Atina arasında imzalanan deniz yetki alanlarını belirleyen antlaşmanın "Ankara ile Trablus merkezli Libya hükûmetleri arasında yapılan anlaşmaya cevap" niteliğinde olduğu yorumları yapılmıştı.





Mısır devlet ajansı MENA, Cumhurbaşkanı Sisi tarafından imzalanan antlaşmanın cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlandığını kaydetti.





Onay, Mısır ve Yunan Dışişleri Bakanlarının anlaşmayı Kahire'de imzalamasından iki ay sonra geldi.





MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE ANTLAŞMASI





Yunanistan ve Mısır, Doğu Akdeniz için kısmi düzeyde "Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)" anlaşması imzalamış, akabinde yapılan açıklamada, "İki ülke, kendi arasındaki deniz sınırlarını kısmi olarak belirledi, kalan kısımlar müzakereler yoluyla sağlanacak." denilmişti.





Ankara, Kahire ile Atina arasındaki anlaşmayı "yok hükmünde" diye niteledi. Atina ise Ankara ile Trablus arasındaki anlaşmayı "uluslararası hukuka aykırı" şeklinde tanımlamıştı.

