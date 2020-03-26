Samanyolu Haber /Dünya / Sıtma ilacının Koronavirüs tedavisinde işe yaradığını buldu, ölüm tehditleri alıyor /26 Mart 2020 23:22

Sıtma ilacının Koronavirüs tedavisinde işe yaradığını buldu, ölüm tehditleri alıyor

Sıtma ilacının Koronavirüs tedavisinde işe yaradığını sonucunu ortaya koyan Profesör Didier Raoult'un ölüm tehditleri aldığı ileri sürüldü.

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Fransa'da Marsilya Üniversite Hastanesi'nde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının Koronavirüs tedavisinde etkili olduğu sonucunu ortaya koyan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a krizle mücadele için danışmanlık yapan Profesör Didier Raoult'un ölüm tehditleri aldığı ileri sürüldü.

Euronews'den Kamuran Samar'ın haberine göre; Prof. Raoult'u arayan kimliği belirsiz bir kişinin "Yarın saat 14.00'e kadar bu saçmalıkları dile getirmeye son vermezsen, olacakları görürsün" sözleriyle tehdit ettiği belirtildi.

Bir gün sonra Raoult'a gönderilen mesajlarda ise "Klorokin ilacıyla ilgili sözlerinden geri adım atman için 4 saatten az süren var" denildi.

Fransız basını ayrıca Koronavirüs hastalarında kullanılması öngörülen klorokin ilacı üzerindeki çalışmalarını sürdüren Prof. Raoult'un kendisine yönelik ölüm tehditleri konusunda soruşturma süreci devam ettiği için açıklama yapmak istemediğini aktardı.
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