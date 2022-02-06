Samanyolu Haber /Gündem / Siyaseti hareketlendiren iddia: Erdoğan talimat verdi, Tansu Çiller parti kuracak /06 Şubat 2022 10:25

Siyaseti hareketlendiren iddia: Erdoğan talimat verdi, Tansu Çiller parti kuracak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başbakanlardan Tansu Çiller'e 'parti kurma görevi verdiğini' söyledi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in yeni bir parti kuracağı iddiaları hakkındaki soruya, "Böyle bir partiyi kurmak istiyorlar ve bol vaatlerle insanları çekmeye çalışıyorlar. Bu partinin görev alanı, tek hedefi sadece İYİ Parti'dir, yüzde yüz böyledir, bunun şüphesi yok" yanıtını veren Koray Aydın, "Tansu Çiller, AK Parti'den oy koparan İYİ Parti'nin oylarını kırmaya çalışmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş, “İYİ Parti'nin bulunduğu yerde ne yapabilirsen kardır” anlayışıyla iktidar tarafından desteklenen, maddi imkanları iktidar tarafından sağlanan bir proje kişisidir" diye konuştu.

Koray Aydın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

- Kuracağı parti de böyle bir projenin partisidir. Ama şu anda parti kuracak zemini inşa edemedi çünkü görüşme yaptığı insanların yüzde 97'sinden karşılık alamıyor. Bu bakımdan, parti  kursa bile sadece genel merkezi olan bir tabela partisi gibi olur.

- Şu anda siyasi alanda boşluk yok, Tansu Çiller'in de itibarı yok, ciddiye alan da yok. Biz de parti olarak ciddiye almıyoruz. Ben bu konuyu takip ediyorum, gördüğüm kadarıyla; sıfır diyecektim ama iyi bir rakam olur, ekside.

- O şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın emir eri pozisyonunda biridir, siyasal görevi Tayyip Erdoğan'ın verdiği görevdir. Benim tavsiyem; boşuna bu işlerle uğraşmasın, evine gitsin, evinde otursun, onun Türkiye'de artık yapacağı bir şey de kalmamıştır.

- Böyle ısmarlama kişilerin, Cumhurbaşkanı'ndan destek alarak siyaset yapmalarına payanda olacak insan sayısı kalmadı, oradan bir parti çıkmaz, konuşmaya bile gerek yok.

"ORTAK ADAY" AÇIKLAMASI
CHP ve İYİ Parti'nin oylarının toplamının, AKP ve MHP'nin çok üstünde olduğunu söyleyen Koray Aydın, "Aradaki fark gittikçe açılıyor. Bizim yaptırdığımız araştırmalarda da iki partinin toplamı 43-45 bandına ulaşmış vaziyette ve daha buna katılanlar olacak" şeklinde konuştu.

"Toplumun kabulü olabilecek bir aday etrafında birleşildiği taktirde -bu konuda bir zorluk olacağını da düşünmüyorum- Millet İttifakı seçimi çok rahat kazanacaktır" diyen İYİ Partili Aydın, iki ittifak arasında aranın açıldığı bir süreci yaşadıklarını söyledi.
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