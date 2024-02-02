Siyasetin gündemi Başak Demirtaş'ın olası adaylığı

"En güçlü adayı çıkarmamız doğal"





En güçlü aday Başak Demirtaş





DEM Parti "kaybettiren" olur mu?





CHP ve AKP beklemede

Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti ile yerel seçimler öncesinde İstanbul'da olası iş birliği için görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğünü ifade etse de Başak Demirtaş'ın dengeleri bozduğunu kabul ediyor. Başak Demirtaş'ın aday gösterilmesi durumunda bunu anlayacaklarını ancak yanlış karar olacağını da CHP yöneticileri ifade ediyor.