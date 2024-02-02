Brexit'in üzerinden 4 yıl geçti, Peki İngiltere için ne değişti?

AB nostaljisi? Hissedilmiyor...





Ekonomik avantajlar sınırlı





Hasta bakıcılar artık Afrika veya Asya'dan geliyor

Özellikle sağlık sektörü yurt dışından gelen kalifiye iş gücüne bağımlı. İngiliz hükümeti bir yıl içinde doktorlara, hemşirelere ve diğer sağlık uzmanlarına 100 bin vize vermek zorunda kaldı.

Nokta atışı göçmenlik mi?





Bağımsızlığın sınırları



