Siz istemeseniz bile Facebook yerinizi belirlemeye devam ediyor olabilir

Facebook'un Amerikan senatosunu bilgilendirmek üzere gönderdiği mektupta sosyal medya devinin kullanıcılarını istemediklerini belirtseler dahi yerlerini belirleyebildiği ve takip edebildiği ortaya çıktı.





Euronews Türkçe'den Sertaç Aktan'ın haberine göre iki senatörün talebi üzerine açığa çıkan bu bilgi salı günü sosyal medyada gündem olduktan sonra Facebook konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Şirket, bu takibin kullanıcının hacklenmesine karşı güvenlik amaçlı olarak yapıldığını, kullanıcının bulunduğu bölgelerdeki mağazaların reklamlarının gösterilerek sadece doğru ve kendisine yardımcı olabilecek reklamları görmesinin sağladığını ve bu şekilde hatalı bilgilendirmeden kaçınıldığını savundu.





'Tercih hakkı yok'





Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley ise Facebook'un açıklamasının ardından sosyal medyada yaptığı yorumunda "Tercih hakkı falan yok. Kişisel bilgileriniz üzerinde hiçbir kontrolünüz yok. Büyük teknoloji firmaları bu şekilde işliyor ve bu nedenle Kongre harekete geçmeli" ifadelerini kullandı.





Çok sayıda alternatif yöntem bulunuyor





Facebook yetkilileri bir kullanıcı takip edilmek ve konum bilgilerini paylaşmak istemediğini ayarlar kısmında belirtmişse yer takibinin fotoğraflarda etiketlenme, bir mekana giriş yapıldığının işaretlenmesi gibi sosyal paylaşımlar ve hareketler üzerinden yapay zeka tahminleri ile devam ettiğini söylüyor.





Facebook duvarına yazılan bir adres, paylaşılan resimlerde yer alan bir anıt, heykel, bina veya isim ile günümüzde bu takibin yapılması oldukça mümkün. Bunların yanı sıra internet bağlantısının sağlandığı noktalar ve bunlara ait IP adresleri de kullanıcının yerini rahatlıkla deşifre edebilir.





'Şüpheli hesap girişlerini önlüyoruz'





Facebook her ne kadar bu takibin kullanıcının var olmadığı düşünülen başka bir yerdeki şüpheli hesap girişini fark etmeye ve engellemeye yaradığını belirtse de son değerlendirmede yerinin bilinmesini istemeyen bir kişinin bu riski göze aldığını kabul etmek yerine takibin devam ettirildiği anlaşılıyor.