Skandal: Mahkeme kararıyla delile müdahale edilmiş....

Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında ifadesine başvurulan ‘Garson’ kod adlı gizli tanıktan elde edilen dijital materyaller üzerinde ‘mahkeme kararıyla’ oynandığı ortaya çıktı. Rejimin mahkemeleri, üzerinde oynama yapıldığı için ‘delil’ olma özelliğini kaybeden materyalleri gerekçe göstererek binlerce insanı ‘terör’den mahkum etmiş!

TR724.com'da yer alan habere göre İnsan hakları hukukçusu Dr. Gökhan Güneş, yapılan işlemin tamamen hukuksuz olduğunu anlatıyor: “Fiziki müdahale, doğrudan dijital materyale dışardan müdahale demektir ve orijinalliğinin bozulması anlamına gelir. (…) CMK’nın 134. maddesinde dijital materyale fiziki müdahalede bulunulabileceğine ilişkin bir düzenleme yoktur. Olması da düşünülemez. (…) Savcılık makamının fiziki müdahale talep, sulh ceza hakimliğinin de bu talebi kabul ederken hiçbir yasal dayanak göstermemelerinin sebebi budur. Zira kendileri de bu hususun hukuka aykırı olduğunu çok iyi bilmektedirler. Yani, kamu adına ve büyük harflerle CMK’da öngörülmeyen bir talepte bulunulup, bu talebin hakim ya da mahkeme tarafından kabulü onu hukuka uygun yapmaz. (…) Yani, Garson fişlemeleri hukuka aykırı delildir ve yargılamalar da kullanılabilmesi mümkün değildir. Kullanılması suretiyle ilgililerin adil yargılanma ve özel yaşama saygı hakları ihlal edilmiştir.” a yer alan habere göre İnsan hakları hukukçusu Dr. Gökhan Güneş, yapılan işlemin tamamen hukuksuz olduğunu anlatıyor: “Fiziki müdahale, doğrudan dijital materyale dışardan müdahale demektir ve orijinalliğinin bozulması anlamına gelir. (…) CMK’nın 134. maddesinde dijital materyale fiziki müdahalede bulunulabileceğine ilişkin bir düzenleme yoktur. Olması da düşünülemez. (…) Savcılık makamının fiziki müdahale talep, sulh ceza hakimliğinin de bu talebi kabul ederken hiçbir yasal dayanak göstermemelerinin sebebi budur. Zira kendileri de bu hususun hukuka aykırı olduğunu çok iyi bilmektedirler. Yani, kamu adına ve büyük harflerle CMK’da öngörülmeyen bir talepte bulunulup, bu talebin hakim ya da mahkeme tarafından kabulü onu hukuka uygun yapmaz. (…) Yani, Garson fişlemeleri hukuka aykırı delildir ve yargılamalar da kullanılabilmesi mümkün değildir. Kullanılması suretiyle ilgililerin adil yargılanma ve özel yaşama saygı hakları ihlal edilmiştir.”



Gökhan Güneş’in ‘Garson’ kod adlı iftiracı ve ondan ele geçirildiği ileri sürülen dijital materyallerle ilgili paylaşımları şöyle:





DİJİTAL MATERYALE FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNULABİLİR Mİ?

1. Bugün sizlerle, belki daha önce hiç emsaline rastlanmayan ve Garson’dan elde edildiği iddia edilen bilgileri en baştan çöp eden bir hususu, dijital materyallere “fiziki müdahalede” bulunulmasını anlatacağım.

CMK’nın 134. maddesi, bilgisayar, programları ve kütükleri üzerinde “arama”, “el koyma” ve “kopya çıkarılmasına (imaj)” imkan tanımaktadır. Ancak, Garson’un teslim ettiği belirtilen cep telefonu ve SD kartlar üzerinde “fiziki müdahale” talebinde bulunulmuş ve bu talepler sulh ceza hakimliği tarafından kabul edilmiştir.





1- Cep Telefonuna Yönelik Fiziki Müdahale Talebi ve Kararı:





İlk talep, Garson’un teslim ettiği cep telefonuyla ilgili imaj alma kararından bir gün sonra 19/4/2017 tarihinde yapılmış ve ‘cep telefonu üzerinde yapılacak inceleme esnasında cep telefonuna fiziki müdahalede bulunulması gerekliliği bulunabileceği dikkate alındığı’ gibi tam olarak ne anlatılmak istenildiği de belli olmayan ifadelerle bu talepte bulunulmuştur.

Bu talebi sorgusuz sualsiz kabul eden Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği hiçbir gerekçe ve yasal dayanak göstermeden 20/4/2017 tarihinde cep telefonuna fiziki müdahalede bulunulmasına karar vermiştir (görsel).





Bu talep ve kararla ilgili cevaplanması gereken pek çok soru vardır. Şöyle ki;





-Acaba, “fiziki müdahalede bulunmak” ne demektir?





-Böyle bir talebin cep telefonun imajının alınmasından bir gün sonra yapılmasının sebebi ve inceleme sırasında cep telefonuna fiziki müdahaleyi gerektirecek hususlar nelerdir?





-İmajı alınabilen bir materyal üzerinde neden fiziki müdahaleye ihtiyaç duyulur?





-Neden, bu müdahale imajı alınan veriler yerine doğrudan cep telefonu üzerinde yapılmak istenmiştir?





-Müdahale yapılmadan önce ne tür işlemler gerçekleştirilmiştir ki, daha önce emsali görülmedik şekilde böyle bir talepte bulunulmuştur?





-Bu karardan sonra fiziki müdahale olarak ne tür işlemler gerçekleştirilmiştir ve bu işlemleri kimler yapmıştır?





-Fiziki müdahale öncesi ve sonrası cep telefonun imajı alınmış mıdır? Alındıysa nerededir ve neden bu konuda hiçbir dosya da bilgi ve belge bulunmamaktadır?





-Fiziki müdahalede bulunması talebinin ve karar verilmesinin yasal dayanağı nedir? CMK‘da böyle bir düzenleme var mıdır?





-Fiziki müdahalede bulunan adli kolluk mudur? Adli kolluğa verilmiş böyle bir yetki var mıdır? Cumhuriyet savcısının bu konudaki talimatı nedir ve verilen talimat tutanağa geçirilmiş midir yahut yazılı olarak kime verilmiştir?





-Fiziki müdahale işlemi sırasında fotoğraflama, video kaydına alma ve tutanak tutma işlemleri yapılmış mıdır?





-Fiziki müdahale sırasında cep telefonun ve SD kartların entegre parçaları yada hafıza ünitesi değiştirilmiş midir, değiştirilmemesine yönelik alınan tedbirler nelerdir?





-Fiziki müdahale hangi yazılımsal ya da donanımsal araçlarla gerçekleştirilmiştir?





-Fiziki müdahale işlemini gerçekleştiren kişinin yetkinliğini gösterir sertifikası var mıdır, varsa neden dosyalara sunulmamıştır?





-Fiziki müdahaleden sonra HASH bilgileri tekrar hesaplanmış mıdır? Hesaplandıysa nedir, hesaplanmadı ise neden yapılmamıştır?







-Fiziki müdahale sırasında veri bütünlüğünün korunması açısından hangi veri koruma işlemleri yapılmıştır?









MÜDAHALE ORİJİNAL MATERYAL ÜZERİNDE DEĞİL, İMAJ ÜZERİNDE YAPILMALIYDI





Bu soruların hiç birinin cevabını, yargılama yapan mahkemeler de dâhil olmak üzere kimse bilmemektedir. Fiziki müdahale, doğrudan dijital materyale dışardan müdahale demektir ve orijinalliğinin bozulması anlamına gelir. İmaj almadaki amaç, dijital medyanın veri bütünlüğünü bozmadan alınan örnek üzerinden çalışılıp delil elde edilmesidir. Bu nedenle, her türlü müdahaleye açık dijital materyaller üzerinde imaj alma Yargıtay içtihatları gereğince çok sıkı şartlara bağlanmış ve bu şartlara uyulmadan elde edilecek delilin hukuka aykırı olacağı belirtilmiştir.





CMK’nın 134. maddesinde dijital materyale fiziki müdahalede bulunulabileceğine ilişkin bir düzenleme yoktur. Ayrıca, olması da düşünülemez. Zira dijital materyalin orijinalinin muhafazasını sağlamak amacıyla orijinal materyalden imaj alınmasına izin verilmesinin sebebi de tam budur. Yani, savcılığın talep edip mahkemenin kabul ettiği bu hukuksuz müdahale, orijinal materyal üzerinde değil, imaj üzerinde yapılmalıdır. Böyle bir müdahalenin, birebir kopyalanan materyal yerine orijinali üzerinde yapılması delil ve veri bütünlüğünün bozulmasından başka bir anlama gelmez.





Ayrıca, kıyas yoluyla dijital materyale fiziki müdahaleyi haklı gösterebilecek bir düzenleme CMK’da da yoktur. Dolayısıyla, 134. maddeyle ilgili kıyas yoluna başvurulabilmesi mümkün değildir. Savcılık makamının fiziki müdahale talep, sulh ceza hakimliğinin de bu talebi kabul ederken hiçbir yasal dayanak göstermemelerinin sebebi budur. Zira kendileri de bu hususun hukuka aykırı olduğunu çok iyi bilmektedirler. Yani, kamu adına ve büyük harflerle CMK’da öngörülmeyen bir talepte bulunulup, bu talebin hakim ya da mahkeme tarafından kabulü onu hukuka uygun yapmaz. İşte bu tarz “karakuşi” uygulamalarının önüne geçmek adına CMK vardır.