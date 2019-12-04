Samanyolu Haber /Gündem / Slogan "Önce Vatan", nohutlar Meksika'dan... /04 Aralık 2019 22:41

Slogan "Önce Vatan", nohutlar Meksika'dan...

Bir tarım ülkesi olması gereken Türkiye'nin temel gıda maddelerini dahi ithal eder konuma gelmesinin son örneklerinden biri de nohut paketlerinde ortaya çıktı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 26'ncı dönem Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil sosyal medya hesabından ithal edilen nohuta tepki gösterdi.

Ceyhun İrgil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Çitfçiyi, tarımı öldür. Anadolu’nun nohutunu Meksika’dan al. Paketle sat. Sonra 'önce vatan'.  'Milli ve yerli' edebiyatının riyakar sonuçları." ifadelerini kullandı.




'AKP ZİHNİYETİ'

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yaptığı açıklamada, ''Nohut'un anayurdu olan topraklara Meksika'dan nohut ithal edip poşetin üstüne "Önce Vatan" yazmak tam dönem zihniyeti. Bizim çiftçi tarlasını ekemiyor, Meksikalı çiftçi kazanıyor ama poşette slogan gırla gidiyor. AKP zihniyeti'' ifadelerini kullandı.


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