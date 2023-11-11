Sofralarınızdan eksik etmeyin: Tam bir C vitamini deposu





"DOĞALA DÖNÜŞ AŞAMASINDAYIZ"

Lahana, birçok farklı şekilde pişirilebilir. En yaygın pişirme yöntemleri şunlardır:

B1, B2, A, E ve C vitaminleri ile potasyum, fosfor, sodyum ve magnezyum açısından çok zengin bir sebze olan Eskipazar lahanasının (kelem) faydası saymakla bitmiyor.Hasada ilişkin İHA'ya konuşan Kaymakam Tuğçe Yılmaz, "Doğala dönüş aşamasındayız, umarım Eskipazar diğerleriyle birlikte, organik ürünleriyle birlikte çok daha güzel işler yapacaktır" dedi.Lahana, turpgiller (Brassicaceae) familyasından, geniş ve kalınca kat kat yaprakları olan, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitkidir.Lahananın anavatanı Akdeniz bölgesidir. Eski Yunan ve Romalılar tarafından bilinmekte ve hastalıkları tedavi edici özellikleri övülmekteydi.Lahananın birçok çeşidi vardır. Beyaz lahana, karalahana, brüksel lahanası, karnabahar, brokoli, Çin lahanası, Savoy lahanası bunlardan bazılarıdır.Lahana, vitamin ve mineral bakımından zengin bir besindir. Özellikle C vitamini, K vitamini, folat, potasyum ve lif açısından iyi bir kaynaktır.Lahananın faydaları şunlardır:- Bağışıklık sistemini güçlendirir,- Kan pıhtılaşmasını önler,- Kalp sağlığını korur,- Sindirimi iyileştirir,- Kanser riskini azaltır.Lahana, çiğ, pişmiş, fermente veya turşu yapılarak tüketilebilir. Çiğ olarak salatalarda, pişmiş olarak sebze yemeklerinde, fermente olarak lahana turşusunda, turşu yapılarak turşu suyunda tüketilebilir.Lahana, özellikle kış aylarında sofralarımızdan eksik etmememiz gereken önemli bir besindir.Lahananın pişirme yöntemleri* Haşlama: Lahana, bol suda haşlanabilir. Haşlama süresi lahana çeşidine göre değişir. Beyaz lahana yaklaşık 20-25 dakika, karalahana ise yaklaşık 30-35 dakika haşlanır,* Kızartma: Lahana, ince ince doğranarak kızartılabilir. Kızartma işlemi sırasında lahana suyunu bırakır. Bu nedenle, lahana suyunu bırakmadan önce kızartma işlemi tamamlanmalıdır,* Buğulama: Lahana, buharda da pişirilebilir. Buharda pişirme işlemi sırasında lahana suyunu kaybetmez. Bu nedenle, besin değeri korunmuş olur,* Fırında pişirme: Lahana, fırında da pişirilebilir. Fırında pişirme işlemi sırasında lahana üzerine çeşitli baharatlar ve otlar eklenebilir.Lahana ile yapılan yemekler+ Lahana çorbası: Lahana, çorba yapımında yaygın olarak kullanılır. Lahana çorbası, hem besleyici hem de lezzetli bir çorbadır,+ Lahana sarması: Lahana sarması, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Lahana yaprakları içine pirinç, kıyma, soğan, domates ve baharatlar konularak sarılır ve fırında pişirilir,+ Lahana dolması: Lahana dolması, lahana sarma ile benzer şekilde yapılır. Ancak, lahana yaprakları içine pirinç, kıyma, soğan, domates ve baharatlar konularak sarılır ve tencerede pişirilir,+ Lahana salatası: Lahana, salata yapımında da kullanılabilir. Lahana salatası, hem besleyici hem de lezzetli bir salatadır,+ Lahana böreği: Lahana böreği, Türk mutfağının sevilen hamur işlerinden biridir. Lahana yaprakları arasına peynir, kıyma veya ıspanak konularak sarılır ve fırında pişirilir.Lahana, hem besleyici hem de lezzetli bir sebzedir. Sofralarımızdan eksik etmememiz gereken önemli bir besindir.