Şok çalışanlarında bıçak kemiğe dayandı

Fiyat politikaları nedeniyle de dönem dönem gündeme gelen zincir marketler içinde gösterilen Şok Marketleri'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandığı ifade edildi.







Türkiye'nin birçok noktasında şubeleri bulunan Şok Market çalışanlarının maaş iyileştirilmesi için bir kamanya başlatıldığı ifade edildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türkiye’nin 81 ilinde bulunan üç market zincirinde çalışan işçiler örgütlenme faaliyeti yürütüyor. En son ŞOK’ta çalışan işçiler maaşlarının en az 7 bin 500 lira olması talebiyle kampanya başlattı. Mağaza Market- Sen’in de destek verdiği eylemde, işçiler arkadaşlarını hem sendikalı olmaya hem de taleplerine sahip çıkmaya çağırdı. Türkiye’nin 81 ilinde bulunan üç market zincirinde çalışan işçiler örgütlenme faaliyeti yürütüyor. En son ŞOK’ta çalışan işçiler maaşlarının en az 7 bin 500 lira olması talebiyle kampanya başlattı. Mağaza Market- Sen’in de destek verdiği eylemde, işçiler arkadaşlarını hem sendikalı olmaya hem de taleplerine sahip çıkmaya çağırdı.

“Yüzde 80’i aşan enflasyonda, ŞOK market işçilerine yüzde 35 zam verdi. ŞOK işçileri saatlerce çalışıyor, az işçi ile çok iş yapıyor. Tüm bu kölelik koşullarını kabul etmeyen ŞOK işçileri kol kola girdi, ‘Net maaş en az 7 bin 500 lira olacak’ dedi.”İşçilerle yapılan görüşmenin sonucunda onların taleplerinin de aktarıldığı açıklama şöyle:“. Az işçi’ düzeni yüzünden günlerce full çekiyoruz. Fazla mesaiyle, 12 saat çalışmayla günler geçiyor. Biz bu çağın ücreti ödenen köleleri miyiz neyiz?. Şok marketlerde en düşük NET ücret en az 7 bin 500 lira olacak.. Personel, master, müdür konumunda çalışan işçilerin maaşlarına 7 bin 500 lira taban sayılarak zam yapılacak.. Günlük 19 liralık yemek parası aç kal demektir. Günlük yemek ücreti en az net 55 lira olacak.. İşe alırken vereceğiz dedikleri, sonra kasa tazminatı adı altında gasp ettikleri yol ücretimizi alacağız. Yol ücretimiz günlük en az net 25 lira olacak.. Primde adaletsizliğe son verilecek. Mağazada görünen değil çalışan işçi sayısına göre primler ödenecek.”