Sokaklar boş, marketler kapalı, binlerce kişi hastanelerde

Adana Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra üç yıl öne Çin’e yerleşen ve Xi’an şehrinde özel okulda İngilizce öğretmenliği yapan Burak Teoman, koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri anlattı.





Xi’an şehir merkezinde boş sokakları görüntüleyen Teoman, koronavirüs yüzünden hayalet şehrin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.





Tenoman'ın alışveriş merkezine girmek istediğinde görevli tarafından vücut ısısının kontrol edilmesi dikkati çekti.





Gelişmeleri aktaran Teoman virüse henüz tedavi bulunamadığını söyledi. Teoman, Çin’de "Bahar Festivali" münasebetiyle verilen tatil süresinin virüs yüzünden uzatıldığını kaydetti.





“BİNLERCE İNSANIN HASTANELERDE OLDUĞU SÖYLENİYOR”





Bazı okul ve üniversitelerden de süresiz tatil açıklaması yapıldığını aktaran Teoman, sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği olduğuna dikkati çekti.





“Virüsün başladığı şehir Wuhan şehridir. Hayvan pazarından balık ve et ürünlerinin satıldığı yerden çıktığı görülüyor. Oradan satıcılar ve alışveriş yapanlardan herkese sıçradığı söyleniyor." diyen Teoman, Wuhan Belediye Başkanı'nın dün açıklamada bulunduğunu söyledi.





Çin'in Xi'an şehrinde İngilizce öğretmenliği yapan 27 yaşındaki Burak Teoman, koronavirüs salgını sebebiyle şehrin "hayalet şehri" andırdığını söyledi.





KORONAVİRÜS VAKASININ İLK GÖRÜLDÜĞÜ ŞEHİRDEN 6 MİLYON KİŞİ SEYAHATTE!





Buna göre şehir karantinaya alınmadan önce Bahar Festivali tatilini fırsat bilen 5- 6 milyon kişi farklı şehirlere seyahate çıkmış. Uzmanlara göre salgının başladığı şehirden bu kadar fazla sayıda kişinin farklı şehir hatta ülkelere seyahet etmesi virüsün yayılma hızını artıracak.





Teoman, "Her türlü bilgi biraz da kısıtlanmış durumda. On binlerce insanın Wuhan hastanelerinde tedavi altında olduğu söyleniyor." dedi.





Wuhan’da doktor sayısının ve tedavi araçlarının yetersiz olmasından dolayı bölgeye çok sayıda askeri hastane personelinin sevk edildiğini aktaran Teoman, "Hastaneler dolduğu için yaklaşık 2 bin kişilik iki yeni hastane inşa ediliyor. İnşaatın 10 gün içinde biteceği söylendi.” ifadelerini kullandı.





“SOKAKLAR BOŞ, MARKETLER KAPALI, İNSANLAR TEDİRGİN"





Xi’an şehir merkezinde dolaşarak, son durumu anlatan Teoman, “Dışarıda çok az insan var. Onlar da dışarı çıktıklarında maske takıyor." diye konuştu.





Polisler sokaklarda koronavirüs kontrolü yapıyor.





Teoman şunları kaydetti: "Burada eczanelere gittiğinizde maske soruyorsunuz. Birçoğunu o bölgeye göndermişler. Bu konuda ciddi sıkıntı var. Marketler de kapandığı için insanlar açık buldukları yerden kilolarca pirinç alıyor, evlerine malzeme depoluyor. Çünkü şu an için risk artıyor ve ne olacağı belli değil. Şu an birçok yer kapalı ve girişlerde kontrol yapılıyor."