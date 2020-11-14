Samanyolu Haber /Ekonomi / Son 10 yıl! /14 Kasım 2020 23:22

Son 10 yıl!

Britanya (İngiltere, İskoçya ve Galler) hükûmeti, düşük karbonlu enerji kullanımını artırma planlarını hızlandırarak, 10 yıl içinde benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayacağını açıkladı.

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Financial Times'ın haberine göre, 2030 yılından itibaren Britanya'da yeni üretim dizel ve benzin ile çalışan otomobillerin yasaklanacağı belirtilirken, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın önümüzdeki hafta içinde düşük karbonlu ekonomiye geçme vizyonu hakkında konuşma yapacağı ifade edildi.

Johnson'ın Britanya'daki geniş kapsamlı enerji incelemesinin bir parçası olarak elektrikli otomobil pazarını destekleme önlemleri alacağı belirtilirken, hükümetin daha geniş çevreci girişimler fonunun yaklaşık 500 milyon sterlin olması bekleniyor. 

HIZLI ŞARJ NOKTASI KURULUCAK

Britanya hükûmetinin gelecek yıldan itibaren kullanıma açacağı düşünülen fon, otoyol servis istasyonları gibi tesislerde çok daha fazla sayıda hızlı şarj noktası kurabilmesine ve yeni şebeke bağlantılarının finanse edilmesine yardımcı olacak.

Başbakan Johnson, geçen Şubat ayında yeni benzinli ve dizel otomobillerin satılmasına yönelik planlanan yasağın 2040'tan 2035'e getirileceğini duyurmuş, Birleşik Krallık'ta elektrikli otomobil pazarını daha hızlı bir şekilde yükseltmek amacıyla tarihi 2030'a çekileceğini belirtmişti.

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneğinin rakamlarına göre, Britanya'da elektrikli otomobil satışları artarken, geçen ay Birleşik Krallık'ta satın alınan her 100 yeni taşıttan 7'sini elektrikli otomobillerden teşkil etti.

HİBRİT OTOMOBİLLER İÇİN TEŞVİK

Britanya'da otomobil sektörü, elektrikli sistem ile geleneksel motorların bir arada kullanıldığı hibrit otomobillerin kullanımının yaygınlaştırılmasını ve hibrit araçların elektrikli otomobillere geçiş dönemi olarak kullanılmasını talep ediyor.

Britanya'da satılan her 4 otomobilden birinin bir çeşit hibrit teknolojisi içerdiği belirten sektör, hibrit otomobillerin geleneksel benzinli ve dizel modellere göre daha sonraki bir tarihte aşamalı olarak kaldırılması teklifinde bulundu. 

Sektör, bu yöntemin çoğu tüketiciyi elektrikli araç teknolojisiyle tanıştırmanın bir yolu olduğunu iddia etti.

Birleşik Krallık'ta iki tesisi bulunan Toyota ise hibrit modellerin yasaklanmasının Britanya'da gelecekteki yatırımları tehlikeye atacağı konusunda uyardı.
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