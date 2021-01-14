Samanyolu Haber /Gündem / "Son çıkış kaçırıldı" itirafı: Geri dönmek çok sorunlu /14 Ocak 2021 11:06

"Son çıkış kaçırıldı" itirafı: Geri dönmek çok sorunlu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımında gelinen durumun "çok sorunlu" olduğunu, ancak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanan sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğini umduğunu söyledi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da gazetecilere verdiği mülakatta, "ABD'yi yaptırımlar gibi tehdit edici dillerden uzaklaşmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Reuters'in haberine göre, Türkiye'nin Rusya ile S-400 savunma sistemlerinin ikinci bir sevkiyatını almak için görüşmelerde bulunduğunu vurgulayan Akar, “Geldiğimiz noktadan geri dönmek çok sorunlu bir durum. ABD çözüm için istekliyse teknik düzeyde çalışarak bir çözüm bulunabilir." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'dan S-400 savunma sistemlerinin alımı sebebiyle Amerika'nın Hasımlarıyla Müeyyideler Yolu İle Mücadele Kanunu (CAATSA) çerçevesinde Türkiye'ye müeyyide kararı almıştı.

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