"Son çıkış kaçırıldı" itirafı: Geri dönmek çok sorunlu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da gazetecilere verdiği mülakatta, "ABD'yi yaptırımlar gibi tehdit edici dillerden uzaklaşmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.







Reuters'in haberine göre, Türkiye'nin Rusya ile S-400 savunma sistemlerinin ikinci bir sevkiyatını almak için görüşmelerde bulunduğunu vurgulayan Akar, “Geldiğimiz noktadan geri dönmek çok sorunlu bir durum. ABD çözüm için istekliyse teknik düzeyde çalışarak bir çözüm bulunabilir." dedi.





Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'dan S-400 savunma sistemlerinin alımı sebebiyle Amerika'nın Hasımlarıyla Müeyyideler Yolu İle Mücadele Kanunu (CAATSA) çerçevesinde Türkiye'ye müeyyide kararı almıştı.



