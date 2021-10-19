Samanyolu Haber /Sağlık / Son veriler açıklandı: Aşı olmayanları korkutacak sonuçlar! /19 Ekim 2021 11:30

Son veriler açıklandı: Aşı olmayanları korkutacak sonuçlar!

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) açıkladığı son veriler, ülkede aşısız yetişkinlerin Kovid-19'dan ölme riskinin 11 kat, virüse yakalanma ihtimalinin ise 6 kat daha yüksek olduğunu gösterdi.

SHABER3.COM

ABD'de açıklanan yeni veriler, yeni tip corona virüs (kovid-19) aşısı olmayan yetişkinlerde virüsten ölme riskinin, tam aşılı yetişkinlere göre 11 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) ağustos verilerine göre, tam aşılanmış yetişkinlerle karşılaştırıldığında, aşısız yetişkinlerin Kovid-19'dan hayatını kaybetme oranının 11 kat, virüse yakalanma ihtimalinin ise 6 kat daha yüksek olduğu belirtildi. Aşısız yetişkinlerin, aşı yaptıranlara göre Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatma riskinin ise 19 kat daha yüksek olduğu tespit edildi.

HASTANEYE YATIŞLARDA YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE ARTIŞ YAŞANDI
Veriler, ülke genelinde yeni vakaların hızı düştükçe, aşısız yetişkinler için Kovid-19'dan ölüm riskinin son haftalarda düştüğünü, ağustosun son haftasında da söz konusu ölümlerin ayın ilk haftasına göre yüzde 30 azaldığını gösterdi. CDC, vaka ve ölüm riski düşmesine rağmen, ağustosun ilk haftasından son haftasına kadar aşısız yetişkinlerin Kovid-19'dan hastaneye yatışlarında yüzde 80'in üzerinde artış yaşandığını bildirdi.

RİSK ORANLARI YAŞ GRUBUNA GÖRE DEĞİŞİYOR
CDC ayrıca Kovid-19'dan hastaneye yatışların 50 yaş altı aşısız yetişkinlerde, tam aşılılara göre yaklaşık 15, 50-64 yaş grubunda 31 ve 65 yaş üstünde 16 kat fazla olduğu bilgisini paylaştı.

ABD'de faaliyet gösteren Kaiser Aile Vakfı, geçen haftaki raporunda, ülkede son 3 ayda aşılanmamış yetişkinler arasında 90 binden fazla "önlenebilir" ölümün yaşandığını, bunların yarısından fazlasının ise eylül ayında meydana geldiğini açıklamıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Son veriler açıklandı: Aşı olmayanları korkutacak... Sonraki Haber >>

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Merkez Bankası'nda Türkiye'ye ait 1 sent bile yok

Merkez Bankası'nda Türkiye'ye ait 1 sent bile yok

Erdoğan'ın 'berberi' bile şehir eşkıyalığına soyunmuş

Erdoğan'ın 'berberi' bile şehir eşkıyalığına soyunmuş

Gündemi sarsacak iddia: Hükümet döviz kurunu kasıtlı yükseltiyor!

Gündemi sarsacak iddia: Hükümet döviz kurunu kasıtlı yükseltiyor!

Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

Erdoğan'a sert çıktı: Bırak bunları kimnse yemiyor artık

Erdoğan'a sert çıktı: Bırak bunları kimnse yemiyor artık

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket

Nura gark oldu semavat-ü zemin!

Nura gark oldu semavat-ü zemin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:15:41