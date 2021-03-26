"Sonbaharda seçim olabilir"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Türkiye'nin 2023'den önce seçime gitmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Devlet böyle mi yönetilir? Seçime gitmek zorundalar. Bunlar Türkiye'yi artık yönetemezler. Seçim sonbaharda olabilir." diye konuştu.







Gündemdeki konuları değerlendiren Kılıçdaroğlu, AKP’nin 'lebaleb' kongre görüntülerini eleştirerek "Bu tabloyla Türkiye'nin tamamını kırmızıya dönüştürecekler. Halka söylediğine bakın, kendi yaptığına bakın. Vatandaş görüyor bunu. Şikayet ediyor." ifadelerini kullandı.





Kılıçdaroğlu şunları söyledi:





"Bu görüntü nedir? Sokaktaki, kahvedeki, arabadaki insana ceza kestiler. 3 ay içinde 254 bin kişiye ceza kesilmiş. Şu görüntülere bakın. Bu iktidar güven vermeyen iktidar. Halka söylediğine bakın, kendi yaptığına bakın. Bu iktidar nasıl bir iktidar? Vatandaş görüyor bunu. Şikayet ediyor.





Halkın desteğiyle iktidara geleceğiz ve ilk bir hafta içinde faiziyle beraber ceza kesilen 254 bin kişinin parasını iade edeceğiz. Sağlık Bakanı tweetler atıyor, mesajlar veriyor, kalabalık yerlerde durmayın diyor. Bu yatay çekim falan değil. Normal bir çekim.





Biz böyle bir kurultay yapmadık, insanımıza saygı duyduk. Sadece delegeler geldi, gazeteciler için ayrı salonlar yarattık. Sağlık konusunda ne gerekiyorsa onları yaptık. İnsana değer vermiyorlar. Hiç olamazsa kendi delegelerine duysaydın keşke. Umarım buradaki herkes aşılanmıştır. Bu tabloyla Türkiye'nin tamamını kırmızıya dönüştürecekler.





3 ay için rakam vermiştim 254 bin kişiye ceza kesildi. Pandemi dönemi içinde bu tablo varsa, kongreleri yaptılarsa, oraları lebaleb doldurdularsa ve hiç kimseye ceza vermedilerse vatandaşın ne günahı var? Bütün cezalarını kaldıracağım, ödenmişse hepsini iade edeceğim. Örnek olması gereken kişinin yaptığı, ortaya koyduğuna bakın. Haklarını iade edeceğiz, söz verdim bunu yapacağım. Toplumda mağdur yarattığınız zaman siz sosyal devlet olmazsınız."





450 MİLYON DOLAR TARTIŞMASI







Dolardaki hareketlilik ve haksız kazanç elde edildiği iddialarını değerlendiren Kılıçdaroğlu "En büyük voliyi vuranlar dolarcılar ve tefeciler. Faiz yükseliyor bunlar kazanıyor, dolar bunlar kazanıyor. Bu işin mağdurları esnaf, köylü, işçi. Naci Ağbal görevden alındı. 450 milyon dolar el değiştirdi. Aradaki milyonları kim vurdu? Açıklıyorlar mı, açıklamıyorlar. Bu para kimin parası? 128 milyar dolar da aynı şekilde satıldı. Merkez Bankası parayı satarken ihale açıyor. Yayınlama yapıyor. Şu kadar doları sattım diyor. 128 milyar doları kime sattı, kaçtan sattı? Yayınlamıyorlar. Doğrudan doğruya birilerine kaynak aktarılıyor" dedi.





KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMALARI





"Tek adam hükümeti var. Kabine dediğiniz o zaten. O kişi nasıl talimat veriliyorsa gereği yerine getiriliyor. O bakanlara da suç bulmamak lazım. Ne yaparlarsa yapsınlar, hiç kimse bunların kongreleriyle ilgilenmedi. Bu bakanların bir işlevi var mı? Bunlar bakan değil, bunlar seçimle gelmiş insanlar değil, atanan devlet memuru bunlar."





"SONBAHARDA SEÇİM OLABİLİR"





Devletin yönetilemez hale geldiğini ileri süren Kılıçdaroğlu erken seçim çıkışında bulundu. "Seçim sonbaharda olabilir. Yürütemiyorlar. Ne alırsanız alın dolarla. Yerli ve milliyiz diyorlar, neresi yerli ve milli? Devlet böyle mi yönetilir? Seçime gitmek zorundalar. Halkın hali ortada. Bunlar Türkiye'yi artık yönetemezler. Bütün dünyayla kavgalılar. Rusya geldi askerlerimizi şehit etti. Rusya'yı kınayacağımıza Putin'in kapısında beklediler. Sandığı koysunlar. Sandık koymaktan korkuyorlar" dedi.





HDP'YE KAPATMA DAVASI





Bir başka konu ise HDP ve kapatma davasıydı. CHP lideri "Muhalefet muhalefetle niye uğraşsın? HDP ayrı parti biz ayrı partiyiz. Yanlışı olursa söyleriz. Onlar istiyorlar ki biz muhalefet olarak birbirimize girelim. HDP ittifakta yok. Biz dört parti olarak ittifak halindeyiz. Demokrat Parti, Saadet Partisi, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi.





Siyasi partilerin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Diğer partilerin de kapatılmasını istemeyiz. Zorla partiyi kapatmak istiyorlar. Niye zorla yapıyorsunuz bunu? Bahçeli'nin hoşuna gitsin diye yapıyorsunuz bunu. Bahçeli teslim almış bunları" ifadelerini kullandı.







