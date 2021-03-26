Türkiye'de üretimi durduran Honda Gebze'deki tesislerini sattı

Otomobil devi Honda, Türkiye'deki üretimini durduracağını açıklamıştı. Honda, Gebze'deki üretim tesislerinin devri konusunda HABAŞ Topluluğu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.





Honda Türkiye tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:





"Honda Türkiye A.Ş. Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleştirilecektir.





1992 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile hizmet sunmaya devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde devam edecek olan Honda Türkiye A.Ş., etkin bayi ağı ile ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir."