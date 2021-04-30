Fatih Kaymakamlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında pankart asma yasağı getirdi. Emniyet yetkilileri, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) İstanbul İl Örgütü binasına “Soru Bir: Diploma Nerede?” yazılı pankartın kaldırılması için Fatih Kaymakamlığı kararını tebliğ etti.





Fatih Kaymakamlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında afiş ve pankart asma yasağı getirdi. Konuya ilişkin gönderilen resmi yazıda, “İlçemizde bulunan meydan, cadde, sokak, yol, park gibi tüm umuma açık alanlarda afiş ve pankart asma, döviz açma asılması yasaklanmıştır” denildi.





Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Dün İstanbul İl Örgütü binasına “Soru Bir: Diploma Nerede?” yazılı pankartlar asmıştı. Pankartın asılmasının üzerinden saatler geçmesinin ardından Emniyet Yetkilileri, HKP MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina’ya, Kaymakamlığın kararını tebliğ ederek “Diploma Nerede” yazılı pankartın indirilmesini söyledi.





Akbina, Emniyet yetkililerine Kaymakamlığın kararının yasadışı olduğunu söyledi ve pankarttan kimin rahatsız olduğunu sordu. Bu soruya cevap veremeyen Emniyet yetkililerine pankartı kaldırmayacaklarını bildirdi.





İZMİR’DE PANKARTIN KALDIRILMASI İÇİN ARADILAR





İzmir’de de Emniyet yetkilileri, HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak’ı aradı. “Soru Bir: Diploma Nerede” yazılı pankartta birilerine ima yapıldığı söylenerek, pankartı indirmelerini söyledi. Çolak’ta Emniyet yetkililerine, “Kimin alındığını ve kime ima yapıldığını” sordu. Ancak yanıt verilmedi.





Konuyu değerlendiren Çolak, “Bu sorudan niye rahatsız oluyorlar ki? 83 Milyonun diplomalı olmasını istemek niçin ima olsun? Ya da diploması olana böyle bir soru sorulsa hemen göstermez mi diplomasını? Değil mi? Diploması yoksa diplomalı olmayı kim istemez? Hatta biri yetmiyor iki-üç diploması olan bile var. Öyleyse bizim tek cümlelik pankartımızdan kim, niçin alınır ki? Bu ülkede “Diploma Nerede?” sorusunun muhatabının kendisi olduğunu düşünen bir kişi varsa eğer, o bir kişi cevap versin gerçekten: “Diploma Nerede?” dedi.