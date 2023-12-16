Sosyal medya çocukları depresif mi yapıyor?

Çocuklarda özdenetim eksikliği





Ebeveynler örnek olmalı

Brandhorst, "Pek çok ebeveyn, çocuklarını gerekli şekilde yönlendirebilmek için yeterince gayret ve ilgi göstermiyor. Çocuğun, akşamları WhatsApp ya da TikTok'ta uzun zaman geçirmemesi ve dinlenmek için yeteri kadar uyuması gerektiği bilince sahip olduğunu varsaymak, hayalperestliktir. Çocukların büyük çoğunluğu, bu sorumluluğun altında eziliyor" tespitini yapıyor.