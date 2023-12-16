Samanyolu Haber /Ekonomi / THY, Airbus'a 355 uçak sipariş etti /16 Aralık 2023 11:54

THY, Airbus'a 355 uçak sipariş etti

Gelecek 10 yılda filosunu genişletmeyi amaçlayan Türk Hava Yolları, Airbus'a 230 yeni uçak sipariş etti; 125 uçak için de satın alma hakkı sağladı.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları (THY), önümüzdeki 10 yıllık planlama çerçevesinde filosunu genişletmek amacıyla Airbus şirketinden 230 yeni uçak sipariş etti.

THY tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, Türkiye'nin ulusal havayolu şirketi dar gövdeli yeni nesil A321 tipi uçaktan 150 adet; geniş gövdeli A350-900 tipi uçaktan 60 adet; sınıfının en büyüğü olan A350-1000'den 15 adet; kargo uçağı olan A350F'den de 5 adet kesin siparişte bulundu. THY bu dört tip uçaktan toplam 125 adet de satın alım hakkı elde etti.

Ayrıca A350 tipi uçakların bakımı ve yedek motor teminatı için Rolls Royce firması ile anlaşıldığı bildirildi.

Airbus'tan yapılan açıklamada son siparişlerle birlikte THY'nin şirkete verdiği toplam sipariş sayısının 504'e yükseldiği, bunlardan 212'sinin teslim edildiği bildirildi.

Airbus fimasının mekezinin yer aldığı Fransa'nın Toulouse kentinde basına açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Gelişmiş Airbus uçaklarının filomuza katılması sadece operasyonel kabiliyetlerimizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda çevresel hedeflerimize de önemli ölçüde katkıda bulunacaktır" dedi. Bolat, bu yatırımın Türkiye'nin turizm sektörüne oldukça olumlu etkileri olacağını söyledi.

THY'nin filosuna katacağı yeni nesil uçaklar, yakıt sarfiyatı, işletme maliyetleri, karbondioksit emisyonları ve gürültü azaltma konularında kayda değer iyileştirmeler sağlayan ileri teknolojileri içeriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber THY, Airbus'a 355 uçak sipariş etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:13:53