Almanya'da terör tehlikesi arttı mı?

Hollanda güvenlik makamları ile iş birliği

Abdülhamid El A., Muhammed B. ve İbrahim El-R.'nin Berlin'deki Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) görevlileri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Federal Başsavcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Nazih R. ise Hollanda polisinin çıkardığı Avrupa çapında geçerli tutuklama emri uyarınca Rotterdam'da tutuklandı.

Anayasayı Koruma Dairesi'nin Hamas imajı





"İslamcı kesimi gözlem altında tutuyoruz"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan ilk değerlendirmede, "İslamcı kesimi gözlem altında tutuyoruz. Yahudilerin korunması bizim en büyük önceliğimizdir. Yahudilerin hayatlarını ve İsrail devletinin varlığını tehdit edenlere karşı tüm anayasal araçları kullanıyoruz" ifadelerine yer verildi. Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann da buna benzer ifadeler kullandı.

Yahudiler ile İsrail'e yönelik nefret





Yalan haberlerin katalizatör etkisi





Anayasayı Koruma Dairesi'nden radikalleşme uyarısı



