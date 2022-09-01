Sosyal medya kullanan kadına 45 yıl hapis

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Suudi Arabistan'da geçen yıldan bu yana sosyal medya kullanımı dolayısıyla daha birçok kadının tutuklu olduğunun sanıldığını aktardı.





DAWN bölge direktörü Abdullah Alaoudh bu gelişmeyi "yeni hakimlerce özel mahkemede görülen yeni bir ceza ve mahkumiyet dalgasının başlangıcı" olarak tanımladı.

Suudi Arabistan'ın en büyük kabilelerinden birinden gelen ve eylemciliğe ilişkin bir geçmişi bulunmayan Nura bin Said al Kahtani'nin sosyal medya kullanımı başına dert açtı.Associated Press ve insan hakları grupları tarafından incelenen dava tutanağına göre Kahtani sosyal medyadaki faaliyetleriyle "toplumun uyumunu bozmak" ve "sosyal dokuyu istikrarsızlaştırmak"la suçlandı.Kahtani'nin sosyal medya paylaşımlarının ne olduğu ya da duruşmanın nerede yapıldığı bilinmiyor. Washington merkezli Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasi (DAWN) aldı insan hakları örgütü Kahtani'nin 4 Haziran 2021'te gözaltına alındığını bildirdi.Riyad'da genellikle siyasi ve ulusal güvenlik davalarına bakan özel bir ceza mahkemesi Kahtani'nin önceki mahkumiyeti temyizi sırasında ülkenin geniş kapsamlı terörle mücadele ve siber sularla ilgili yasalarına karşı gelmekten suçlu buldu ve 45 yıl hapse mahkum etti.Ağustos ayında İngiltere'de üniversite öğrencisi olan Salma el-Şehab tatil için ülkesi Suudi Arabistan'a gittiğinde yine sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Yine Washington merkezli başka bir insan hakları grubu olan Özgürlük Girişimi, Kahtani'nin cezasının "aşırı uzun" olduğuna dikkat çekti.Grubun araştırma direktörü Allison McManus, "Bu cezaları Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın uluslararası toplumda meşruiyet kazandığı bir dönemde yaşanmasını görmezden gelmek çok zor" ifadelerini kullandı.Sosyal medya cezaları kadınlara ilk defa araba kullanma hakkı gibi yeni özgürlükler tanıyan aşırı muhafazakar İslam ülkesinde Prens Muhammed'in muhalefeti bastırma girişimine yeniden dikkat çekti.Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülmesinin ardından ülkenin "dışlanması" gerektiğini ifade eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden petrol zengini krallığa temmuz ayında resmi ziyarette bulunarak Prens Muhammed ile görüşmüştü.