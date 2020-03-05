Soylu'nun gücü muhabire yetti!

Edirne Valiliği önünde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Siz '140 bin göçmen ayrıldı' dediniz, fakat biz bunu teyit edemedik bir türlü." diye soran Tele 1 TV muhabirine, "Siz kimsiniz? Kaç muhabiriniz var sizin? Bir tek sensin. Peki bizim sınırda kaç karakolumuz, kaç bölüğümüz var?" sorusunu yöneltti.







Bunun üzerine muhabir, "Vilayete de sorduk, fakat bunu teyit edemedi." deyince Soylu, "Siz kimi tarafındansınız?" sorusunu yöneltti.





SOYLU: HİÇ TÜRKİYE'NİN TARAFINDA OLDUĞUNUZ GÖRÜNMÜYOR





Bunun üzerine muhabir, "Türkiye'nin." cevabını verdi. Soylu, "Hiç Türkiye'nin tarafında olduğunuz görünmüyor. Çünkü şu anda sizin yaptığınız Yunan ile Avrupa medyasının yalan ve çarpıtmasını burada ifade etmek. O zaman İçişleri Bakanı yalan söylüyor öyle mi?" dedi.





Soylu Edirne Valisi Ekrem Canalp'in verdiği cep telefonundan sınırdan geçtiğini ifade ettiği sığınmacı sayısını aktardı.





Soylu tekrar Tele 1 muhabirine hitaben, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın, fakat hizmetin başka bir yere. Devletine itimat et." ifadelerini kullandı.





Muhabir, "Biz vali yardımcısına sorduk. Teyit edemediler." deyince Soylu, "Yalan söylüyorsunuz." ifadesini kullandı.





Soylu sadece görevini yerine getirmeye çalışan gazeteciye, "Bunu size inandırabilmek size mümkün değil. Çünkü Yunan medyasının bir oyuncağı olarak burada bulunuyorsunuz." dedi.





Bunun üzerine muhabir, "Ben kimsenin oyuncağı değilim." deyince Soylu, "Belli!" dedi.





Meslektaşları bakan tarafından tahkir edilirken diğer gazetecilerden ne bir soru ne de bir itiraz geldi.

