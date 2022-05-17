'Soylu'nun kafasına uymayan polisler emekliye sevk edildi, mahkeme kararları uygulanmadı'

Emniyet teşkilatında amir ve müdür rütbesindeki personeli yakından ilgilendiren Yüksek Değerlendirme Kurulu (YDK) çalışmalarının ilk bölümünü geçen hafta tamamladı.Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın başkanlığında bir araya gelen kurul üyeleri, bir üst rütbeye terfi edenlerin yanında emekliliğe sevk edilecek amir ve müdürleri de tespit etti.Hazırlanan terfi ve emeklilik listeleri son onay için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gönderildi. Listelerde 'ekleme / çıkarma' gibi problemler olmaması halinde kararlar bu hafta açıklanabilir.Kurul üyeliği seçiminde başka adayların olmasına karşın tahmin edildiği üzere Bakan Soylu'nun sağ kolu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz kurul üyesi seçildi. Diğer üye ise, boşalan genel müdür yardımcılığı koltuğu için en güçlü aday olan Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci oldu.Sonuçta kurulun neredeyse tamamı İçişleri Bakanı Soylu'nun ekibinden oluştu. Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak dışında.T24 yazarı, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak dışında kurulun neredeyse tamamının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekibinden oluştuğunu söyledi.Bu YDK'nın teşkilatı 2023'e taşıyacak kadroların düzenlemesine imza attığını belirten Şardan, "İlk gelen haberlere göre, 'Soylu'nun emniyette kurduğu sisteme uymayanlar' emekli edildi" ifadesini kullandı. Devamında şunları kaydetti :"(...) Ardından 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminde sonra yürürlüğe konulan KHK'lar kapsamında 2015'te emekliliğe sevk edilenler arasında bulunan F*** bağlantılı emniyet müdürleri, emniyet teşkilatından ihraç edildi.Sonrasında yeni gelişmeler yaşandı.Şöyle ki, F***'cü olmadıkları halde saydığım diğer kriterlere uymadıkları için emekli edilen emniyet müdürleri bu kez 'F***'cü olmadıklarının anlaşılmasıyla birlikte teşkilata geri dönmek' amacıyla idari yargıya giderek dava açtı.Ülke genelinde sayıları 250'yi bulan davacı emniyet müdürü, idari davaları kazanarak mahkemenin verdiği 'yürütmeyi durdurma' yoluyla teşkilata dönme hakkını elde etti.Ancak İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu yürütmeyi durdurma kararlarını uygulamadı. Zaman içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2019'da, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Yasası'nın geçici 27. Maddesi'ne karşı Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın uygulanmasına hükmetti.Ardından karar düzeltme aşamasında da Danıştay davacı emniyet müdürlerinin lehine karar aldı.Bu kadar olumlu mahkeme kararına karşın, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, davacı emniyet müdürlerinin 'esastan dönüş kararlarını' uygulamadı.Her iki kurumun bu tutumuyla aynı zamanda hem anayasal suç, hem de TCK'nın 257. Maddesi hükümlerine göre görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerini hatırlatayım. (...)"