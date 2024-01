SpaceX'ten Türkiye'nin uzay yolculuğuyla ilgili açıklama

Dün son kontrollerinin tamamlanması için uçuşu bugüne ertelenen Ax-3 misyonuyla ilgili fırlatmayı gerçekleştirecek SpaceX firmasından açıklama yapıldı.SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16:49 (TSİ 00:49) ve havanın uygunluğu yüzde 80." ifadeleri kullanıldı.Buna göre Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00:49'de fırlatılması planlanıyor.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya ilişkin tanıtım videosu paylaşımında bulundu. Bakan Kacır, 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Haydi Türkiye, bu gece 00.49'da herkes ekran başına" ifadelerini kullandı.İçinde Türkiye'nin ilk astronotu olacak Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 misyonunun üyeleri, uçuş öncesinde aileleriyle vedalaştı.Alana helikopterle gelen Ax-3 mürettebatı, önce aileleriyle uzaktan selamlaştı, Gezeravcı da yumruklarını havaya kaldırarak iki eliyle ailesine selam verdi.Gezeravcı'nın "Nasılsınız?" sorusuna ailesi iyi olduklarını söyleyerek karşılık verdi. Buna mukabil Gezeravcı, "Sizi yukarıdan arayacağım" sözleriyle karşılık verdi ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.Daha sonra astronotlar, ailelerini arkalarına alarak günün anısına bir hatıra fotoğrafı çektirdi.Ax-3 mürettebatının kısa süre sonra kendilerini ISS'ye taşıyacak SpaceX'e ait Dragon uzay aracına binmeleri ve son hazırlıklarını yapmaları bekleniyor. SpaceX Dragon uzay aracı, ISS'ye SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay yolculuğuna ilişkin Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Bakan Kacır, dün, bugün hedeflenen kontrollerin olumlu şekilde tamamlandığını ve NASA'dan onay alındığını söyledi.Bakan Kacır, "İnşallah hayırlısıyla bugün bu görevin gerçekleşmesini hep birlikte bekliyoruz. Kalbimiz sizinle, dualarımız sizinle. Siz her zamanki gibi çok hazırsınız, maşallah" dedi.Gezeravcı da, "Mutabıkız Sayın Bakanım, dünkü gecikmede gönül isterdi ki planlı zamanında gerçekleşsin ama bunlar işin doğasında olan şeyler. Sadece dün için değil, başından beri olabilecek her türlü gecikme işin doğasında gelebilecek her türlü bu tür rutinin dışına çıkabilecek akışlar için hazırlıklıyız. Bu şimdi bir yıl sonra da olsa zihnimiz her şekliyle hazırız fiziksel ve mental olarak" dedi.Kacır ise "Allah'ın izniyle inşallah hayırla gideceksiniz. Milletimizin hayallerini inşallah ufkun ötesine başarıyla taşıyacak ve sağlıkla önce dünyaya sonra Türkiye'mize döneceksiniz" diye konuştu.Gezeravcı, "Ben tekrardan başta Cumhurbaşkanımız, sizler ve bütün milletimize bu konuya gösterdikleri destek ve teveccühleri için çok minnettar olduğumu dile getirmek isterim. Allah'ın izniyle milletimizden aldığımız bu sağlam emaneti yine aynı şekilde alnımızın akıyla geri getirip teslim etmek üzere yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan Kacır, "İnşallah, Türk milletinin kalbi sizinle atacak. Allah'a emanet olun, yolunuz açık olsun" diye konuştu.