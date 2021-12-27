Spider-Man 12 günde 1 milyar dolardan fazla hasılat yaptı

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile beraber durma noktasına gelen sinema endüstrisi hareketlenmeye başladı.







Covid-19’a karşı aşılama, gündelik hayatın yeniden canlanmasını sağlarken eğlence, kültür, sanat dünyası da çalışmalara başladı ve beyaz perdede yeni filmler yer almaya başladı. Bunlardan biri de Spider-Man: No Way Home oldu.





2019’dan bu yana ilk kez bir film, sinema endüstrisine bir dönüm noktası yaşattı ve dünya çapında şu ana kadar 1,05 milyar dolar hasılat elde etti.





TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK HASILAT YAPAN FİLMİ







Yapım şirketi Sony Pictures Entertainment, dün (26 Aralık) yaptığı açıklamada, filmin Sony ve Disney’in Marvel Stüdyoları tarafından yapıldığını ve o zamandan beri Sony’nin ABD gişelerinde tüm zamanların en yüksek hasılat yapan filmi haline geldiğini duyurdu.





Box Office Türkiye verilerine göre Türkiye’de 17 Aralık’ta vizyona giren film, toplamda 1 milyon 327 bin 674 kişi tarafından izlendi ve 33,5 milyon TL hasılat elde etti.





Öte yandan gişede kısa sürede (11 gün) milyar dolarlık başarıya hızlı ulaşan filmler arasında, Marvel’in “Avengers: Endgame” (2019) ve “Avengers: Infinity War” (2018) yer almıştı.