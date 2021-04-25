Spor Toto Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, 50 yaşındaki çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.





20 Mart 2021'de Kayserispor'un başına geçen teknik direktör Hamzaoğlu bu görevde 37 gün kaldı. Sarı kırmızılılar Hamza Hamzaoğlu ile 6 maça çıkarken bu maçlardan 4'ünü beraberlikle 2'sinden de yenilgi ile ayrıldı.





Deneyimli çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu son olarak kaptan Sapunaru'yu kadro dışı bırakmıştı. Hes Kablo Kayserispor bu sezon Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Dan Petrescu ve alt yapı koordinatörü Uğur Kulaksız ile çalışmıştı.





Kayserispor tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





“Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.





Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.





Hes Kablo Kayserispor Kulübü”