Süper Lig'de Gazişehir sürprizi

Gazişehir Gaziantep, bu maça kadar namağlup gelen Rizespor'u Çaykur Didi Stadyumu'nda 2-1 yenerek yükselişini sürdürdü.
Ligin ilk haftasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Gazişehir, sonrasında oynadığı 4 maçta 10 puan topladı.
Goller: Muhammet Demir (dk. 12), Twumasi (dk. 16) (Gazişehir Gaziantep FK)
66' Samudio (Çaykur Rizespor)
Stadyum: Çaykur
Hakemler: Serkan Tokat, Candaş Elbil, Bilal Gölen
Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Morozyuk, Melnjak, Chatziisaias, Boldrin, Vetrih, Attamah, Umar, Nil de Pauw, Scepovic
Yedekler: Tarık, Burak, Orhan, Sasse, Atakan, Barış, Abdullah, Oğuz Kağan, Oğulcan, Samudio
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gazişehir Gaziantep: Günay, Armel Kana, Papy , Oğuz, Morais, Diarra, Tetteh, Tosca, Twumasi, Güray, Muhammet
Yedekler: Lodygin, Pawel Olkowski, Ulaş, Pawlowski, Raman Chibsah, Kubilay, Mehmet Erdem, Furkan, Nogueira, Kenan
Teknik Direktör: Marius Sumudica