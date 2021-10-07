Samanyolu Haber /Gündem / 'Squid Game’deki telefon numarası Netflix'in başına dert oldu /07 Ekim 2021 09:08

'Squid Game’deki telefon numarası Netflix'in başına dert oldu

Netflix’in izlenme rekorları kıran dizisi ‘Squid Game‘de gerçek bir telefon numarası yer almasının ardından telefonu susmayan kadın için çözüm bulundu.

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

Güney Kore yapımı dizide 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan çaresiz insanların mücadelesi anlatılıyor. Geçen ay gösterime girdiğinden bu yana fenomene dönüşen dizi birçok ülkede listede ilk sırada yer alıyor, platformun en çok izlenen yapımı olma yolunda ilerliyor.
Dizide oyun için verilen davetiyelerde yer alan numaranın sahibi kadın ise telefonuna yağan mesajlar ve aramalar nedeniyle zor günler yaşıyor.
Diken'in haberine göre, Netflix ve yerel yapım şirketi Siren Pictures, söz konusu sahneyi düzenleyerek numarayı kaldıracaklarını duyurdu.
Adı Kim Gil-young olarak açıklanan kadın geçen ay verdiği röportajda oyuna katılmak isteyenlerden ya da sadece şaka amaçlı aramalar ve mesajlar aldığını anlatmıştı. İş bağlantıları nedeniyle telefon numarasını değiştirmesinin mümkün olmadığını belirten kadına önce 1 milyon won (7 bin lira) tazminat önerilmiş kabul etmemesinin ardından miktar 5 milyon wona çıkarılmıştı.
İlginç vaatleriyle tanınan Güney Kore devlet başkanı adayı Huh Kyung-young numarayı satın almak için 100 milyon won teklif ederek gündem olmuştu.
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