Stefan Kuntz göz yaşlarını tutamadı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-1'lik Letonya galibiyetinin son anlarında gözyaşlarını tutamadı. Alman teknik direktörün ağladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.



2022 Dünya Kupası hedefine yeni hocası Stefan Kuntz'la devam eden A Milli Takım, Letonya deplasmanında çok kritik bir maça çıktı. 70'te Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Türkiye 75'te Serdar Dursun'la beraberliği buldu, 90+8'de Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.





Alman teknik direktör maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı. Maçın ardından TRT Spor yorumcusu Tarık Üstün de Kuntz'un duygusal anlarını anlatırken kelimeler boğazına düğümlendi.