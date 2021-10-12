Samanyolu Haber /Spor / Stefan Kuntz göz yaşlarını tutamadı /12 Ekim 2021 00:48

Stefan Kuntz göz yaşlarını tutamadı

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası elemelerinde uzatmalarda gelen golle Letonya'yı 2-1 yendiği maç sonrasında Stefan Kuntz göz yaşlarını tutamadı.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-1'lik Letonya galibiyetinin son anlarında gözyaşlarını tutamadı. Alman teknik direktörün ağladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

2022 Dünya Kupası hedefine yeni hocası Stefan Kuntz'la devam eden A Milli Takım, Letonya deplasmanında çok kritik bir maça çıktı. 70'te Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Türkiye 75'te Serdar Dursun'la beraberliği buldu, 90+8'de  Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Alman teknik direktör maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı. Maçın ardından TRT Spor yorumcusu Tarık Üstün de Kuntz'un duygusal anlarını anlatırken kelimeler boğazına düğümlendi.
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