Samanyolu Haber /Gündem / Sudan’da barış anlaşması imzalandı /31 Ağustos 2020 19:08

Sudan’da barış anlaşması imzalandı

Sudan’da geçiş hükümeti ile çeşitli silahlı gruplar arasında barış anlaşması imzalandı. Anlaşma, 17 yıldır devam eden ve bugüne dek 300 binden fazla insanın hayatına mal olan iç savaşı sona erdirmeyi hedefliyor.

SHABER3.COM

Sudan devlet televizyonu Başbakan Abdullah Hamduk ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el Burhan’ın silahlı grupların koalisyonu olarak görülen Sudan Devrimci Cephesi ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Hamduk, "Herkes barış anlaşmasının iki ila üç ay içerisinde imzalanmasını bekliyordu ancak sorunların çok daha karmaşık olduğunu fark ettik. Ancak bu muazzam işi başardık. Bu barışın inşa edilmesinin başlangıcıdır" dedi.

Anlaşmada neler var?

Anlaşmada güç paylaşımı, toprak sahipliği, tazminat ve 17 yıldır devam eden çatışmalar sırasında yerlerinden olanların geri dönmesinin sağlanmasını da içeren konuların yer aldığı belirtiliyor. Anlaşma ayrıca silahlı grupların kaldırılmasını ve ulusal orduya entegre edilmesini de içeriyor.

Sudan Devrimci Cephesi’nden bir yetkili Sudanlıların çektiği acıların bu anlaşma ile son bulmasını umduklarını kaydetti. Ancak çatışmanın taraflarından Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) barış görüşmelerinden çekildiğini açıkladı.

Silahlı gruplar ve hükümet arasındaki çatışmalar 2003 yılından bu yana devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) söz konusu çatışmalar sırasında 300 bin kişinin öldürüldüğünü ve milyonlarca kişinin yerinden olduğunu tahmin ediyor.

Darbeyle devrildi

Sudan'da artan fiyatlar ve gıda sıkıntısı nedeniyle Aralık 2018'de başlayan protestolar kısa süre içinde eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in istifasının istendiği gösterilere dönüşmüştü. Güvenlik güçlerinin sert müdahaleleriyle bastırılmaya çalışılan eylemlerde onlarca Sudanlı hayatını kaybetmiş, yaklaşık 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten el Beşir, aylarca süren gösteriler sonrası devreye giren Sudan ordusu tarafından geçen yıl Nisan ayında askeri darbeyle devrilmişti. Ülkede daha sonra ise ordu ve sivil muhalefet ortaklığında bir geçiş hükümeti kurulmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sudan’da barış anlaşması imzalandı Sonraki Haber >>

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

Bir su kemeri göçtü

Bir su kemeri göçtü

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:22:27