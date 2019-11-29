Suikast soruşturması 2 numaraya uzandı

Malta'da 2017 yılında arabasına konan bir bomba ile hayatını kaybeden gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın ölümüyle ilgili olarak Malta başbakanının yardımcısının suikastı planlama iddiasıyla sorgulandığı iddia edildi.





The Guardian gazetesinin haberine göre soruşturmaya yakın kaynaklar, geçen hafta tutuklanan işadamı Yorgen Fenech'ın bu iddiayı ortaya attığını söyledi.





İşadamının, Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın eski yardımcısı Keith Schembri'ye yönelttiği suçlamalar karşısında cezadan muaf tutulmak istediği belirtildi.





ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ





Vahim ithamlar üzerine polis başbakanın yardımcısı Schembri'yi 19 Kasım Salı günü gözaltına aldı. Schembri'nin iki gün sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.





Muscat'ın özel kalem müdürü olan Keith Schembri, salı günü soruşturma ile ilişkilendirilmesi üzerine istifa etmişti.





Turizm Bakanı Konrad Mizzi de istifa ederken, Ekonomi Bakanı Chris Cardona soruşturma sonuçlanıncaya dek görevinden çekildiğini açıkladı.





YARDIMCI VE BAKANA YOLSUZLUK SUÇLAMASI





İşadamı Fenech aynı zamanda arabaya bombayı yerleştiren kişise 130 bin euro para ödendiğini öne sürdü. Schembri ise yöneltilen iddiaları reddediyor.





53 yaşındaki gazeteci Galizia, 16 Ekim 2017'de Mosta şehri yakınlarındaki evinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.





Araştırmacı gazeteci Galizia, blog yazılarında Schembri ve Turizm Bakanı Konrad Mizzi'yi yolsuzlukla suçlamış ancak iki siyasetçi de iddiaları reddetmişti.





İŞADAMI FENECH, MALTA'DAN LÜKS YATIYLA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI





Maltalı işadamı Yorgen Fenech'in suikastla bağlantılı olarak geçen hafta tutuklanmasının ardından soruşturmada yeni bir safhaya geçildi.





Kısa süre önce aile şirketinden istifa eden ve lüks yatıyla Malta'dan ayrılırken yakalanan Fenech'in, Schembri ile iş bağlantıları olduğu iddia ediliyor.





Ölümünden kısa bir süre önce Galizia'ya sızdırılan belgeler, hükümetin Schembri'nin sahibi olduğu enerji şirketi Electrogas'a büyük bir enerji santralinin işletmesini verdiğini gösteriyordu.





Galizia, Başbakan Muscat ve eşini de Panama Belgeleri skandalına karışmakla suçlamıştı.