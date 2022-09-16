Süleyman Soylu ile ilgili bomba iddia

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için kullandığı ifadelere Özdağ, sosyal medya üzerinden yüklediği bir video ile cevap verdi.





'Amerikan aparatı' ve operasyon çocuğu' söylemlerine karşı Soylu'ya seslenen Özdağ, "Bu konuda elinde ne bilgi ve belge varsa bunlar hemen savcılığa ilet. Sana bir hafta süre veriyorum." ifadelerini kullandı.





"Bu arada sana bir sorum var." diye devam eden Özdağ, Soylu'nun yeni parti kurma çalışmaları içinde olduğunu iddia etti.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Yeni bir parti kurma çalışmaları için Ankara ve İstanbul'da hala iki büro çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyorsun. Bunu biliyoruz” dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Yeni bir parti kurma çalışmaları için Ankara ve İstanbul'da hala iki büro çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyorsun. Bunu biliyoruz” dedi.





"BU TEMASLAR DEVLETİN İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN HABER ALINMIŞ VE ERDOĞAN’A BİLDİRİLMİŞ"





Bazı eksiklerin olduğunu da görüyorsun. Bunlardan bir tanesinin ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle İngiltere ve Almanya ilişkilerin eksiklik, diğerinde de Milli İstihbarat Teşkilatı ile olumlu temasta eksiklik olduğunu görüyorsun. ABD ile ilişkilerdeki eksikliği gidermek için bir emniyet genel müdür yardımcısının ABD Büyükelçiliği ile ikili ilişki kurması ve senin promosyonunu yapmasıyla görevlendirmişsin. Bu temaslar devletin istihbarat örgütleri tarafından haber alınmış ve Erdoğan’a bildirilmiş. Emniyet Genel Müdürü, Erdoğan’dan aldığı talimatla ABD Büyükelçiliği ile ikili ilişkilere girilmesini yasaklayan bir talimat yazmış.









Özdağ, Süleyman Soylu’nun yeni bir parti kurmak için Ankara ve İstanbul’da iki ayrı büroda çalışmalar yürüttüğünü ve Erdoğan'ın durumdan haberdar olduğunu iddia ederek, şunları söyledi: