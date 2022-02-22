Sümeyye Erdoğan'a suikast iddiaları mahkeme kararıyla çöktü

Sümeyye Erdoğan’a suikast girişiminde bulunulduğu iddiasıyla ilgili 2015’de yandaş medyanın yaptığı haberleri ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını yıllar sonra savcılık yalanladı.







Akşam ve Güneş Gazetesi’nde gündeme gelen yazışmalar üzerine dönemin CHP Milletvekili Umut Oran ile Akif Hamzaçebi böyle bir yazışma yapmadıklarını, kendilerine iftira atıldığını beyan ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ankara savcılığı “görevsizlik” kararı ile dosyayı İstanbul Basın Savcılığı’na gönderdi.





Hürriyet’ten Nurettin Kurt’un haberine göre, soruşturma dosyalarına bakan Bakırköy Basın Savcısı Hüseyin Parlakkılıç, her iki gazeteye dört ayrı dava açarken, Savcı Mustafa Gökay da iki gazeteye “iftira” suçundan bir dava açtı. İddialarla ilgili toplam dava sayısı 5 oldu.





FUAT AVNİ YAZIŞMALARI SAHTE

İktidara yakınlığı ile bilinen Star, Akşam ve Güneş gazeteleri 17 Şubat 2015’te AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı ‘Sümeyye Erdoğan’a suikast’ manşetiyle çıkmıştı. Savcılık, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara ve İstanbul Emniyetinin Siber ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine yazı yazarak haberde geçen yazı içeriklerinin doğru olup olmadığını sordu.





Savcı Parlakkılıç tarafından hazırlanan ve “Sümeyye Erdoğan’a suikast” konuşmalarını da içeren 2015/13974 sayılı iddianamede, bahse konu Twitter yazışmaları için iki ayrı bilirkişi raporu düzenlendiği, yazışmaların sahte olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.





ACEMİCE HAZIRLANMIŞ DELİL ÜRETME ÇABASI

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Parlakkılıç’ın hazırladığı ve Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği 11 sayfalık iddianamede özetle şöyle denildi : “Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2015/32720 soruşturma sayılı dosyasında, şikayete konu twitter yazışmaları ile ilgili bilirkişi raporu bulunduğu belirlendiğinden ilgisi sebebiyle tutanak tanzim edilerek bir nüshası dosyamız içerisine alınmıştır. Yine Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2015/28176 soruşturma sayılı dosyasına dosya müşteki vekilince gönderilen ve ilgisi nedeniyle bir nüshası soruşturma dosyamıza alınan Bilişim Ve Adlı Bilişim Uzmanı Yeminli Adli Bilirkişi T.Koray Peksayar tarafından hazırlanmış bilirkişi raporu incelenmiş olup her iki raporun da Twitter yazışmalarının gerçek Twitter yazışması olmadığı, son raporda acemice hazırlanmış bir delil üretme çabası olduğunun belirlendiği görülmüştür.”





TAKİPSİZLİK GEREKÇESİ: HABERLER VE İÇERİKLER SAHTE

Umut Oran’a ait olduğu iddia edilen yazı içerikleriyle ilgili somut tespit yapılamadığı, herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığı bildirildi. Tüm kurumlardan yazışma içeriklerinin sahte olduğuna ilişkin bilgi alan savcılık soruşturmada takipsizlik kararı verdi.





Gerekçesinde ise “Bir kısım yayın organlarına servis edilen ve ‘Sümeyye Erdoğan’a Suikast’ başlığı ile yayımlanan haberlerin ve haber içeriklerinde yer verilen Twitter yazışmalarının gerçeği yansıtmadığı, olayda dahli bulunan herhangi bir şüpheliye ulaşılmadığı, bu haberlere konu iddiaların doğru olmadığı anlaşılmaktadır” denildi.





“EN ALÇAK İFTİRA KAMPANYASI SONA ERMİŞ OLDU”

Umut Oran, savcılığın kararıyla ilgili Sözcü’ye “Türk siyaset tarihinin görüp göreceği en büyük, en dehşet verici, en alçakça iftira kampanyası böylece sona ermiş ve tarihe büyük bir kara leke olarak geçmiştir” dedi.