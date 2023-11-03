Süper Kupa finalinin tarihi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’da oynanacak olan Süper Kupa maçının tarihinin değiştirildiğini açıkladı.



İlk olarak 30 Aralık 2023 Cumartesi günü olarak açıklanan maçın tarihi bir gün öne alınarak 29 Aralık 2023 tarihine alındı.



TFF’nin açıklaması şöyle;



“Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacaktır. Al-Awwal Park Stadyumu’nda yapılacak maç saat 20.45’te başlayacaktır.”