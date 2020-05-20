Süper Lig'in kaderi belli oldu

Özdemir, "Ligleri oynayarak sonlandırmak için sonlandırmak konusunda bütün kulüplerle hem fikir kaldık. Düşme olmaması için kulüpler bize başvurdu” bilgisini paylaştı.







Son haftalarda Beşiktaş başta olmak üzere Fenerbahçe ve diğer kulüplerden peş peşe gelen Covid-19 vakaları endişeleri artırdı.





Özdemir, geçen hafta liglerde erteleme söz konusu olmadığını belirterek, “Her şey iyi giderse belki temmuz ayındaki maçları seyircili de oynayabiliriz" demişti.





Özdemir, liglerin başlatılmasına dair 10 farklı planlarının olduğunu söylemiş ve sağlık şartları çerçevesinde ligi oynatmak istediklerini belirtmişti.





"Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak. Alternatiflere göre Temmuz ortasında bile başlayabiliriz, zaman sıkıntımız yok” diyen Özdemir, “Bu şekilde 10 tane senaryomuz var. Burada covid-19'un durumuna bakacağız. Türkiye'de çok iyi gidiyor. Dünyada bu işi en iyi başaran ülke Türkiye. 12 Haziran için daha önümüzde bir ay var. Her şey iyi giderse belki temmuz ayındaki maçları seyircili de oynayabiliriz'' ifadesini kullanmıştı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, bu süreçte futbolda devam kararına sıcak bakmadıklarına dair mesajlar verdiler.





Ancak Özdemir, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın, “Bilim Kurulu olarak biz size karışamayız. Siz zaten özerk bir federasyonsunuz” dediğini aktardı:





“Bizim Sağlık Kurulumuzun hazırladığı protokolü de çok beğendi. Görüş ayrılığımız kesinlikle yok. Başımız sıkıştığında kendisini arayarak akıl alıyoruz. Bizim hedefimiz sağlık şartları içerisinde bu ligi oynatmak. Biz arkadaşlarımızla inanarak doğru kararı veririz. Kimsenin açıklamasıyla, sosyal medyadan açıklamalarla Türkiye Futbol Federasyonu karar değiştirmez.





Süper Lig'de bugün iki takımımız aynı puanda. Arkasındaki iki takım da az puan farkıyla üçüncü ve dördüncü. Hemen arkalarında ilk dörde girecek iki üç takım daha var. Bizim ligde iptal kararı vermek kolay değil."





Alman Bundesliga’nın cumartesi günü başladığına dikkat çeken Özdemir, “Bizim için büyük ölçü. Hazırlanırken sık sık test yaparak yollarına devam edecekler. Pozitif çıkanları ayıracağız, diğerlerine test yaparak devam edeceğiz. Bundesliga'da 14 oyuncu kalsa bile lige devam kararı aldılar. Bizim de hedefimiz bu” diye konuştu.





Nihat Özdemir, Katarlı yayıncı kuruluşun baskı unsuru olduğunu da üstü kapalı bir şekilde doğrulamış oldu.





"Dört büyüklerin gelirlerinin neredeyse yüzde 40-45'i, bunların dışındaki kulüplerin gelirlerinin neredeyse yüzde 75-80'i yayıncı kuruluştan gelen gelirler” diyen Özdemir, şunları kaydetmişti:





“Aldığımız kararlardaki önemli paydaşlardan biri Kulüpler Birliği iken, yayıncı kuruluşun da görüşlerini almak zorundayız. Yılda 500 milyon Euro'ya yakın gelir var. Sadece Süper Lig değil, 1. lig, 2. lig... Herkes payını alıyor. Türk futbolunun önemli gelir kaynaklarından biri TV gelirleri.





Yayıncı kuruluşla beş yıllık sözleşmemiz var. Bu sezon üçüncü yılımız, yani iki sene daha var. Şu ana kadar ödemeleri tamamladılar, üç taksit kaldı. Maçlar durduğu için onlar da ödemeleri durdurdu. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Onlar da haklı olarak reklam gelirlerinin olmadığını belirtiyorlar. Ancak maçların başlamasıyla bu ortamın düzeleceğini umuyoruz. Onlar bizim en büyük stratejik ortağımız. Karar alırken onlarla konuşuyoruz, danışıyoruz. 2 yıllık daha bir sözleşme söz konusu ve yolumuza onlarla devam etmek istiyoruz.”





Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana ara verilen Avrupa'da futbol tekrar başladı.





Almanya 16 Mayıs'tan itibaren 1. ve 2. Bundesliga'yı seyircisiz olarak başlatırken, Danimarka 29 Mayıs, Portekiz 4 Haziran, Avusturya 9 Haziran'da liglerini başlatacağını açıklayan ülkeler.





Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya Futbol Federasyonu da, liglere devam edilmesi kararının alındığını açıkladı.





Amatör liglerin durdurulduğu fakat Serie B ve C'de sezonların tamamlanacağı belirtiliyor.





Serie A için de sezona devam kararı benimsenirken bunun nasıl gerçekleşeceği üzerinde duruluyor. Gündeme gelen Play-Off ihtimali reddedilirken 20 Ağustos'a kadar ligin tüm maçlarının bitirilmesi planlanıyor.