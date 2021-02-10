Süre çoktan doldu, Libya'yı terk edin!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun en güçlü organı olan Güvenlik Konseyi, Libya'daki gelişmelerle ilgili ortak bir açıklama yaptı.





Libya'da geçici hükûmetin belirlenmesini memnuniyetle karşılayan ve geçici hükûmete tam destek veren Konsey, müzakerelerde sağlanan ilerlemenin "önemli bir dönüm noktası" olduğunu değerlendirmesini yaptı.







Libya'da taraflara destek veren ülkelere de çağrıda bulunan Konsey, bu ülkelerden Libya için hâlâ geçerli olan BM silah ambargosuna ve sağlanan ateşkese uymalarını istedi.





Açıklamada ülkedeki yabancı askerlerin tümünün çekilmesini de isteyen Konsey, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan parlamento ve devlet başkanlığı seçimlere kadar yeni kapsayıcı bir hükûmet oluşturulması ve kapsamlı bir ulusal uzlaşma süreci başlatılması çağrısı yaptı.





SEÇİMLERE KADAR GEÇİCİ HÜKÛMET





İsviçre'nin Cenevre şehrinde geçen hafta yapılan görüşmelerde seçim sürecini yürüten Libya Siyasal Diyalog Forumu (LSDF), Başbakan ve Başkanlık Konseyi'nin üç üyesini seçmişti.





Cumhurbaşkanlığı makamına tekabül eden Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlık görevine de ülkenin batısındaki aşiretlerin desteklediği nüfuzlu iş adamı Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.





Libya'da yaklaşık 20 bin yabancı ve paralı asker bulunduğu tahmin ediliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne askeri destek sağlıyordu.





Libya'da taraflar 23 Ekim 2020'de BM himayesinde ateşkes anlaşması imzalamış, anlaşma çerçevesinde tüm yabancı güçler ve paralı askerlerin üç ay içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti.





Tanınan sürenin dolmuş olmasına rağmen sahada bir değişiklik olmadığı bildiriliyor.