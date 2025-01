Trump’ın ‘sus payı’ davasında karar: Hakim, cezaya hükmetmedi

TRUMP: BU, ÇOK KORKUNÇ BİR DENEYİM OLDU





ABD Yüksek Mahkemesi, dün seçilmiş başkan Donald Trump'ın 'sus payı' davasında New York'taki ceza duruşmasının ertelenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Bunun üzerine, Trump'a verilecek cezanın açıklanması beklenen duruşma görüldü.Yüksek Mahkeme, Donald Trump'ın New York'ta devam eden davasıyla ilgili yaptığı son başvurusuna ilişkin kararını dün açıklamış, Trump'ın 'sus payı' davasında ceza duruşmasının ertelenmesi yönünde yaptığı başvuruyu 5-4 reddederek söz konusu duruşmanın yapılmasının önünü tamamen açmıştı. Yüksek Mahkeme'nin bu kararının ardından New York'ta bugün yapılması planlanan ceza duruşmasının gerçekleşmesi ve Yargıç Juan Merchan'ın Trump aleyhindeki cezayı açıklaması bekleniyordu.CNN International'ın aktardığına göre, Trump ile avukatı Todd Blanche, New York'ta yapılan duruşmaya, çevrimiçi olarak Florida'dan bağlandı. Hakim Juan Merchan, duruşmada, Trump'ın duruşmaya bizzat ya da çevrimiçi olarak katılmaya izni olduğunu bildirdi.Üzerine beyaz çizgilerin olduğu kırmızı bir kravat takan Trump'ın mahkeme salonundaki televizyon ekranlarına yansıtılan video görüntüsünde Hakim Merchan'ın kendisine selam vermesinin ardından bu selama karşılık vermediği görüldü. Duruşmada konuşan Trump'ın avukatı Blanche, bunun 'ülke için üzücü bir gün olduğunu' söyledi. Trump da duruşmada verdiği ifadeye, "Bu, çok korkunç bir deneyim oldu" sözleriyle başladı.Kendisine karşı 'siyasi bir cadı avı' yürütüldüğünü savunan seçilmiş başkan, "Bu, seçimi kaybedeyim diye itibarıma zarar vermek için yapıldı ama belli ki işe yaramadı" dedi.AP’nin haberine göre, Trump ve avukatının ifadelerinin ardından mahkeme hakimi Trump’ı resmi olarak atılı suçlardan mahkum etti ancak hapis cezası ya da para cezasına hükmetmedi.Mahkemenin hakkında ‘koşulsuz serbestlik’ (unconditional discharge) kararı verdiği Trump, böylelikle ABD tarihinin resmi olarak mahkum edilen ilk eski ya da mevcut başkanı oldu. Daha önce 34 suçtan suçlu bulunan Trump’ın suçlu bulunduğu her bir suç 4 yıla kadar hapis cezası ve/veya 5 bin dolara kadar para cezası öngörüyordu. Trump, mahkemenin bu kararıyla birlikte bu cezalardan hiçbirine çarptırılmadı.Bu karar, Trump’ın herhangi bir hapis cezası ya da para cezası riski olmadan 20 Ocak’ta Beyaz Saray’a dönebileceği anlamına geliyor.Mahkeme hakimi, karara ilişkin açıklamasında, başkanlık makamının Trump’ı daha büyük bir ceza ile karşı karşıya kalmaktan koruduğunu ancak başkan olmanın ‘jürinin verdiği mahkumiyet kararını silme gücünün olmadığını’ belirtti. Bugün verilen karar aynı zamanda Trump’ın artık hakkındaki mahkumiyet kararını resmi olarak temyize götürme ve kararın bozulmasını talep etme hakkının olduğu anlamına geliyor. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, mahkumiyetine itiraz edeceğini belirtmişti.The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Trump'ın çevrimiçi olarak katıldığı duruşma öncesinde bugün yerel saatle sabah saatlerinde 20 kadar Trump karşıtı protestocu bir araya geldi. Eylemciler, ellerinde, "Trump, suçlu", "Yalancı" ve "Sahtekar" yazılı dövizler taşıdı.Mahkeme binasının bir diğer tarafında ise Trump destekçileri bir araya geldi. Onlar da ellerinde "Partizan komployu durdurun", "Siyasi cadı avını durdurun" ve "Trump'ı özgür bırakın, Amerika'yı kurtarın" yazılı dövizler taşıdı. Trump'ın suçlu bulunduğu 'sus payı' davasında para cezası ile 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Seçilmiş başkan Trump, önceki gün New York’taki temyiz mahkemesinde talebinin reddedilmesinin ardından dün en son merci olan Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulunmuştu.Trump, Manhattan Bölge Savcılığı'nca 18 Mart 2023'te yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016'daki seçimler sırasında yasa dışı 'sus payı' ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında suçlanmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan 2024'te New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Donald Trump'ın 'bazı konularda dokunulmazlığının' bulunduğuna hükmetmişti. Mahkeme, üçe karşı altı oyla Trump'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti. Bunun üzerine New York Mahkemesi Yargıcı Merchan, 18 Eylül'de cezasının açıklanması beklenen Trump'ın 'sus payı' davasının 5 Kasım ABD Başkanlık Seçimleri sonrasına ertelendiğini duyurmuştu.