Samanyolu Haber /Politika / Suskunluğunu bozdu, o isimlere ateş püskürdü /23 Ekim 2020 13:26

Suskunluğunu bozdu, o isimlere ateş püskürdü

İyi Parti 2'nci Olağan Kurultayı'nda "oy verilmeyecekler" listesi hazırladığı iddia edilen Teşkilat Başkanı Koray Aydın eleştirilere cevap verdi.

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İyi Parti  Teşkilat Başkanı Koray Aydın kendisini eleştiren isimlerin parti içinde yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtti.

Aydın, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’a yönelik, “Aşağıdan yukarı doğru demokratik haklar kullanarak gelen ve özgüne dayanan yapı çıktı ortaya. Seçilemeyenler il kongrelerinde kazanamayanlardır. Şimdi Ümit Özdağ ‘aday olmadım’ diyor; olmadın mı, olamadın mı? Olamadın... Çünkü İstanbul’da taraf oldun kaybettin, F.T.’cü diye suçladın seçilen adayı. Bursa’daki adayı da yine F.T.’cü diye suçladın, o da kazandı seçimi. Yine Ankara’da, Antalya’da aday çıkardın, kaybettin; her yerde kaybettin.” değerlendirmesinde bulundu.

"PARTİDE EN GÜÇLÜ ADAM BENİ GÖRÜP SALDIRIYORLAR"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın “Madem liste yapmadınız? Niçin suçlanıyorsunuz?” sorusuna mukabil Aydın, “Kaybedenlere bir gerekçe lazım... Partide de en güçlü adam beni görüp bana saldırıyorlar.” cevabını verdi.

Aydın, "Bu güç Genel Başkan (Meral Akşener) adına kullanılan bir güçtür. Bu kadar basit. Bu gücün sahibi partinin lideri Meral Akşener’dir. Ben onun adına burada görev yapıyorum, bana bu görevi o verdi. Ben güçlü değilim güçlü olan Meral Akşener. Teşkilatı yöneten, genel başkanın en güvendiği kişi değil midir? Başarılı görürse devam ettirir." dedi. 

"AYTUNCUĞUM YALANCISIN VE ETKİSİZ ELEMANSIN"

Aydın, İyi Parti İzmir Milletvikili Aytun Çıray hakkında ise, “Sen bunun kongresine gitmemişsin. Telefonuna çıkmamışsın, ayağına gelmemişsin. Aytun’cuğum sen bu kongreyi nasıl alacaktın? Partideki odana gelmezsin, seçildiğin günden beri İzmir’deki seçim bölgesindeki ilçelere dahi gitmedin. Adamlar feveran hâlinde." ifadelerini kullandı. 

Aydın şöyle devam etti: "Kimsenin telefonuna çıkmıyorsun. Medya üzerinden siyasi zemin hazırlıyorsun. Bu delege bunları biliyor, görüyor. Sonra diyor ki Koray Aydın oyun kurdu. İşim yok da bir de seninle mi uğraşacağım? Seni tanıyorum zaten. Senin için oyun kurmama gerek yok, etkisiz elemansın ve yalan konuşuyorsun. 'Millet İttifakı'nı ben kurdum’ diyorsun. Bu ittifakı kuran Meral Akşener. Hakkaniyet denilen bir şey var." dedi.
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