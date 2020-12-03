Suudi Arabistan ile Katar ihtilafı sona eriyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suudi Arabistan öncülüğündeki bir dizi Arap ülkesinin 2017'den bu yana Katar'a karşı uyguladığı ablukada sona gelindiği iddia edildi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Riyad ve Doha'nın ABD Başkanı Donald Trump ekibinin de gayretleriyle ihtilafın sona erdirilmesine yönelik bir ön anlaşma imzalamaya hazır olduğunu söyledi.





Anlaşmanın, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara sınırının açılmasını ve iki ülkenin de hava sahasını birbirine açmasını öngördüğünü belirten kaynaklar, anlaşmada 'karşılıklı güveni yeniden tesis etmek için' çeşitli adımların yer aldığını kaydetti.





Öte yandan kaynaklar, Riyad'ın aksine Abu Dhabi'nin Katar ile ilişkileri normalleştirme konusunda istekli olmadığını ifade etti.





5 Haziran 2017'de Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, özellikle Müslüman Kardeşler olmak üzere "teröre destek verdiği" gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklamıştı. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Riyad, Abu Dhabi ve Manama, Katarlı diplomatların ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.