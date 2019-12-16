Samanyolu Haber /Dünya / Suudilerle görüşen Katar'dan Türkiye açıklaması /16 Aralık 2019 23:23

Suudilerle görüşen Katar'dan Türkiye açıklaması

Suudi Arabistan'la görüşmeye başlayan Katar'dan Türkiye ile ilgili de yeni bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman El Sani, Suudi Arabistan ile son görüşmelerinde iletişimsizlik döngüsünü kırdıklarını söyledi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Riyad ile ilişkilerin yeniden başlaması konusunda iyimser olduklarını ifade eden El Sani, ancak Türkiye ile ilişkilerini olumsuz etkileyecek ön koşulları kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkeleri Katar’la anlaşmazlıkların çözülebilmesi için 13 maddelik bir talepler listesi duyurmuştu. Talepler arasında Katar’a bağlı El Cezire televizyonunun kapatılması, İran ile ilişki seviyesinin düşürülmesi, Müslüman Kardeşler'le ilişkilerin kesilmesi ve Türkiye’nin Katar’daki askeri üssünün kapatılması da yer alıyordu.

Dün CNN International’a konuşan Katarlı bakan “Suudilerle iletişim başlattık, iletişimsizlik döngüsünü kırdık” dedi. El Sani “Şikayetleri anlamak, bunları değerlendirmek ve gelecekte başka olası krizlerden bizi koruyacak çözümlere bakmak istiyoruz” diye konuştu.

El Sani, hangi konularda uzlaşıldığına dair bir bilgi vermedi ancak Katar’ın Suudi Arabistan ile anlaşmazlığını çözmek için Ankara ile ilişkilerinde değişiklik yapmayacağını belirtti.

El Sani “Bu kriz boyunca bize açık olan ve yardım eden her ülkeye müteşekkir kalmayı sürdüreceğiz ve onlara sırtımızı asla dönmeyeceğiz” dedi.

Çözümün ne kadar yakın olduğu sorusuna ise Katar Dışişleri Bakanı “Henüz çok erken aşamada olduğumuza inanıyoruz” dedi ve ilişkilerde yeniden güven inşası için zaman gerektiğini söyledi.

Katar Başbakanı geçen hafta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılan yıllık Körfez Arap ülkeleri zirvesine katılmıştı. Bu ziyaret Katar ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki krizin başladığı 2017 yılından bu yana Katar’dan Riyad’a yapılan en üst düzeyde ziyaret olmuştu. Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri 2017 yılında "teröre destek verdiği" gerekçesiyle Katar'a yönelik yaptırımları devreye sokmuştu.

ABD ise son aylarda İran’a karşı bir Körfez cephesi oluşturmak için Katar ile Körfez ülkeleri arasındaki krizin son bulması çağrıları yapıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suudilerle görüşen Katar'dan Türkiye açıklaması Sonraki Haber >>

Öğretmen Fatih Keskin serbest bırakıldı

Öğretmen Fatih Keskin serbest bırakıldı

AKP’nin ömrü bitti

AKP’nin ömrü bitti

Cem Küçük: Bizi hemen tutuklarlar, İngiltere'ye kaçsam beni iade ederler

Cem Küçük: Bizi hemen tutuklarlar, İngiltere'ye kaçsam beni iade ederler

Alparslan Kuytul KHK TV'ye konuştu.

Alparslan Kuytul KHK TV'ye konuştu.

Zabıta, tartıştığı simitçinin tezgahını dağıttı

Zabıta, tartıştığı simitçinin tezgahını dağıttı

Suriye'deki patlama anı

Suriye'deki patlama anı

İşte İran'ın insansı robotu

İşte İran'ın insansı robotu

Trenin altında kaldı yara almadan kurtuldu

Trenin altında kaldı yara almadan kurtuldu

Dalga dalga yayılıyor...

Dalga dalga yayılıyor...

Numan Kurtulmuş'tan Erdoğan'a ağır sözler...

Numan Kurtulmuş'tan Erdoğan'a ağır sözler...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:11:33