Suudilerle görüşen Katar'dan Türkiye açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman El Sani, Suudi Arabistan ile son görüşmelerinde iletişimsizlik döngüsünü kırdıklarını söyledi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Riyad ile ilişkilerin yeniden başlaması konusunda iyimser olduklarını ifade eden El Sani, ancak Türkiye ile ilişkilerini olumsuz etkileyecek ön koşulları kabul etmeyeceklerini bildirdi.





Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkeleri Katar’la anlaşmazlıkların çözülebilmesi için 13 maddelik bir talepler listesi duyurmuştu. Talepler arasında Katar’a bağlı El Cezire televizyonunun kapatılması, İran ile ilişki seviyesinin düşürülmesi, Müslüman Kardeşler'le ilişkilerin kesilmesi ve Türkiye’nin Katar’daki askeri üssünün kapatılması da yer alıyordu.





Dün CNN International’a konuşan Katarlı bakan “Suudilerle iletişim başlattık, iletişimsizlik döngüsünü kırdık” dedi. El Sani “Şikayetleri anlamak, bunları değerlendirmek ve gelecekte başka olası krizlerden bizi koruyacak çözümlere bakmak istiyoruz” diye konuştu.





El Sani, hangi konularda uzlaşıldığına dair bir bilgi vermedi ancak Katar’ın Suudi Arabistan ile anlaşmazlığını çözmek için Ankara ile ilişkilerinde değişiklik yapmayacağını belirtti.





El Sani “Bu kriz boyunca bize açık olan ve yardım eden her ülkeye müteşekkir kalmayı sürdüreceğiz ve onlara sırtımızı asla dönmeyeceğiz” dedi.





Çözümün ne kadar yakın olduğu sorusuna ise Katar Dışişleri Bakanı “Henüz çok erken aşamada olduğumuza inanıyoruz” dedi ve ilişkilerde yeniden güven inşası için zaman gerektiğini söyledi.





Katar Başbakanı geçen hafta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılan yıllık Körfez Arap ülkeleri zirvesine katılmıştı. Bu ziyaret Katar ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki krizin başladığı 2017 yılından bu yana Katar’dan Riyad’a yapılan en üst düzeyde ziyaret olmuştu. Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri 2017 yılında "teröre destek verdiği" gerekçesiyle Katar'a yönelik yaptırımları devreye sokmuştu.





ABD ise son aylarda İran’a karşı bir Körfez cephesi oluşturmak için Katar ile Körfez ülkeleri arasındaki krizin son bulması çağrıları yapıyor.