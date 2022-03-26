Tahkim Kurulu, hakemleri haklı buldu! Karar resmen açıklandı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig kadrosundan çıkarılan hakemlerin Tahkim Kurulu’na yaptığı itiraz sebebiyle gerçekleşen duruşmanın sonucu belli oldu.





Tahkim Kurulu, MHK'nın görevden aldığı hakemlerin ve gözlemcilerin itirazlarını kabul etti. Kararın bozulmasıyla birlikte bu hakemler, görev verilmesi halinde kalan maçlarda görev alabilecekler.





SAAT 17.30’DA TAMAMLANDI





MHK, 8 Mart’ta aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi tecrübeli isimlerin de olduğu 13 Süper Lig hakemine görev verilmeyeceğini açıklamıştı. Görevden alınan hakem ve gözlemciler, olayı Tahkim Kurulu’na taşıdı. 10’u Süper Lig hakemi, toplam 21 hakem ve gözlemci, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da hazır bulunduğu duruşmada itirazlarını anlattı ve savunmalarını yaptı. Hakem ve gözlemcilerin itirazlarını dile getirdiği duruşma 17.30 sularında sona erdi. Tahkim ardından hakemler lehine karar verdi.





HAKEMLER VE GÖZLEMCİLER KATILDI







Duruşmalı toplantıya Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve daha önce VAR kadrosuna alınan Hakan Ceylan katıldı. Tahkim Kurulu, MHK tarafından görevden alınan hakem ve gözlemcilerin itirazlarını dinledi.







